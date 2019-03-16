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高雄包子大賽10大包子 韓國瑜17日頒獎肯定

2019-03-16 23:54聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市觀光局主辦的「韓包待放─打狗包子爭霸賽」經過民眾上網評選和美食專家評選，10大包子確定，高雄市長韓國瑜17日下午將頒獎給入選的包子店。

這10家包子店和得獎的包子依參賽編號如下：「阿英手工饅頭─鮮肉香菇蛋黃包」、「明新食品岡山店─明新古早味肉」、「漢來蔬食巨蛋店─熔岩黑金包」、「美濃客家菜華夏店─彩虹發財大騷包」、「阿明肉包─古早味蛋黃肉包」、「老店興隆居傳統早點店─興隆居招牌湯包」、「阿卿仔肉包店─香菇蛋黃肉包」、「前鎮漁港楊記肉包─香菇蛋肉包」、「寬來順早餐店─鮮肉包」。

觀光局長潘恒旭表示，這次評選，民眾上網票選的分數居50%，美食相關專家評選占50%，每一家各有特色，這些包子都很好吃。

「韓包待放─打狗包子爭霸賽」看起來是一場城市包子大賽，事實上與政治有關。2月17日韓國瑜開直播，嗆問行政院長蘇貞昌為何一上任就要高雄市的前瞻計畫重提報？是什麼意思？影片呈現他在酒館小飲。2月18日，總統府發言人黃重諺在臉書貼文，其中一句「沒有內容的人，直播喝，胡言亂語就成為全部。土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子。」後來，高市觀光局決定舉辦包子大賽，最近立委補選期間有韓粉送「土包子」給為藍營候選人助選的民眾，台北市議員王欣儀16日則送包子發起挺韓國瑜參選總統的行動。

高市長韓國瑜17日將頒獎給包子大賽入選的10大包子。圖為興隆居包子。記者楊濡嘉／...
高市長韓國瑜17日將頒獎給包子大賽入選的10大包子。圖為興隆居包子。記者楊濡嘉／攝影
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高市包子大賽完成10包子 評選，高市長韓國瑜17日將頒獎給入選的店家。圖為興隆居...
高市包子大賽完成10包子 評選，高市長韓國瑜17日將頒獎給入選的店家。圖為興隆居包子。記者楊濡嘉／攝影
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