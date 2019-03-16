高雄包子大賽10大包子 韓國瑜17日頒獎肯定

2019-03-16 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市觀光局主辦的「韓包待放─打狗包子爭霸賽」經過民眾上網評選和美食專家評選，10大包子確定，高雄市長韓國瑜17日下午將頒獎給入選的包子店。

這10家包子店和得獎的包子依參賽編號如下：「阿英手工饅頭─鮮肉香菇蛋黃包」、「明新食品岡山店─明新古早味肉」、「漢來蔬食巨蛋店─熔岩黑金包」、「美濃客家菜華夏店─彩虹發財大騷包」、「阿明肉包─古早味蛋黃肉包」、「老店興隆居傳統早點店─興隆居招牌湯包」、「阿卿仔肉包店─香菇蛋黃肉包」、「前鎮漁港楊記肉包─香菇蛋肉包」、「寬來順早餐店─鮮肉包」。

觀光局長潘恒旭表示，這次評選，民眾上網票選的分數居50%，美食相關專家評選占50%，每一家各有特色，這些包子都很好吃。