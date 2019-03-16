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中山工商特色招生 多媒體動畫、機器人展現創意活力

2019-03-16 23:34聯合報 記者劉星君╱即時報導

位在高市大寮區中山工商，是107學年度全台學生數最多的高職，有9505名學生，課程發展豐富多元。特色招生班成果發表會中，8個科系師生們展現「八仙過海」功力，各顯神通，美容科學生走秀猶如「維多利亞的秘密」迷你版，韻律拳擊舞更是展現春青活力。

中山工商說，今年主題是「蛻變中山、千年傳奇」，8科共9班440多名畢業生，展現三年所學。美容科女學生扮成新娘、著3D列印翅膀，如同「維多利亞的秘密」，在無人機領航下出場，驚艷全場。休閒暨運動旅遊實務班學生表演韻律拳擊舞，以律動展現青春活力。

中山工商校長林昭億說，特色招生班入學管道僅採計術科測驗成績，不採計國中教育會考成績，主要針對專業技能有興趣的學生。

機電科以3D列印出熱氣球，象徵學生懷抱夢想；資訊科在熱氣球上貼LED燈，利用程式操控，展現燈光秀；電子科以操作無人機配合3D列印翅膀，配合音樂，橫空出現。

除動態成果外，靜態部分，多媒體動畫特效班展示文創商品，用VR眼鏡看繪本。多媒體動畫特效班三年級吳昀庭，將小時候生活經驗化為創作的中英文繪本故事書，「阿宙！快起床」，看到成品完成，與家人們分享，充滿成就感。

另外，異國料班以花與蝴蝶呈現果雕、麵包、拉糖；資訊科用機器人程式設計概念運用居家型雲端救護等技術，與現今關注長照議題結合。

中山工商專業群科特色招生班共8科，有綠節能電動車輛班、3D列印與綠能科技班、太陽能配電技術班、機器人技術班、多媒體動畫特效班、異國料理班、休閒暨運動旅遊實務班、新娘秘書班。

高市私立中山工商是107學年度全台學生數最多的高職，有9505名學生，課程發展豐...
高市私立中山工商是107學年度全台學生數最多的高職，有9505名學生，課程發展豐富多元。特色招生班成果發表會中，8個科系師生們展現「八仙過海」功力，各顯神通，美容科學生走秀猶如「維多利亞的秘密」迷你版。記者劉星君／攝影。
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多媒體動畫特效班吳昀庭創作繪本「阿宙！快起床」，結合她小時候的生活經驗，除了紙本...
多媒體動畫特效班吳昀庭創作繪本「阿宙！快起床」，結合她小時候的生活經驗，除了紙本繪本外，並製作成電子書。記者劉星君／攝影
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中山工商資訊科利用機器人程式設計概念運用在居家型的雲端救護技術，與現今長照議題相...
中山工商資訊科利用機器人程式設計概念運用在居家型的雲端救護技術，與現今長照議題相結合。記者劉星君／攝影
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中山工商資訊科利用機器人程式設計概念運用在居家型的雲端救護技術，與現今長照議題相...
中山工商資訊科利用機器人程式設計概念運用在居家型的雲端救護技術，與現今長照議題相結合。記者劉星君／攝影
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高市私立中山工商是107學年度全台學生數最多的高職，有9505名學生，課程發展豐...
高市私立中山工商是107學年度全台學生數最多的高職，有9505名學生，課程發展豐富多元。特色招生班成果發表會中，8個科系師生們展現「八仙過海」功力，各顯神通，韻律拳擊舞更是展現春青活力。記者劉星君／攝影
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