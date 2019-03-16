中山工商特色招生 多媒體動畫、機器人展現創意活力

2019-03-16 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



位在高市大寮區中山工商，是107學年度全台學生數最多的高職，有9505名學生，課程發展豐富多元。特色招生班成果發表會中，8個科系師生們展現「八仙過海」功力，各顯神通，美容科學生走秀猶如「維多利亞的秘密」迷你版，韻律拳擊舞更是展現春青活力。

中山工商說，今年主題是「蛻變中山、千年傳奇」，8科共9班440多名畢業生，展現三年所學。美容科女學生扮成新娘、著3D列印翅膀，如同「維多利亞的秘密」，在無人機領航下出場，驚艷全場。休閒暨運動旅遊實務班學生表演韻律拳擊舞，以律動展現青春活力。

中山工商校長林昭億說，特色招生班入學管道僅採計術科測驗成績，不採計國中教育會考成績，主要針對專業技能有興趣的學生。

機電科以3D列印出熱氣球，象徵學生懷抱夢想；資訊科在熱氣球上貼LED燈，利用程式操控，展現燈光秀；電子科以操作無人機配合3D列印翅膀，配合音樂，橫空出現。

除動態成果外，靜態部分，多媒體動畫特效班展示文創商品，用VR眼鏡看繪本。多媒體動畫特效班三年級吳昀庭，將小時候生活經驗化為創作的中英文繪本故事書，「阿宙！快起床」，看到成品完成，與家人們分享，充滿成就感。

另外，異國料班以花與蝴蝶呈現果雕、麵包、拉糖；資訊科用機器人程式設計概念運用居家型雲端救護等技術，與現今關注長照議題結合。