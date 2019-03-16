親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

灰頭「塗」臉 環團要求中鋼加速煉焦爐建成乾式

2019-03-16 22:52聯合報 記者劉星君徐如宜／高雄報導

要健康婆婆媽媽團成員洪秀菊，住在小港區鳳鼻頭，多年來飽受煤灰之苦，她昨天將煤灰抹...
要健康婆婆媽媽團成員洪秀菊，住在小港區鳳鼻頭，多年來飽受煤灰之苦，她昨天將煤灰抹在自己臉上「這就是我們的生活日常」。 記者劉星君／攝影
分享
「我不要空汙！關閉煉焦爐！」南部反空汙大聯盟昨在中鋼廠區前抗議，要求高雄市長韓國瑜落實承諾，責令環保局加速中鋼改善，將汙染最嚴重的1、2號濕式煉焦爐停爐，拆除改建成乾式，加速完成室內儲煤場，並公開臨海工業區健康風險評估報告。

高市環保局長袁中新表示，環保局已增設攝影機全天候監控大林蒲周邊煙囪排氣狀況，也將在鹽水港溪設水質監測系統，後續執行工廠深度查核，尤其夜間及假日查核，要求露天塗裝汙染物必須有效收集及處理，以降低汙染物實際排放量，徹底改進環境品質。

中鋼生產副總經理常致泰說，中鋼廠區經過四階擴建，空間不足，須重新規畫，各工程分階段進行，為加速推動環保改善工程，已洽請國外專家勘查討論，目前燒結礦自動化封閉式建築工程積極進行，預計今年底完成，原料儲存場增設封閉式建築工程也在今年7月動工，一、二階煉焦爐及乾式淬火設備汰舊換新先期工程加速進行。

昨天小港區鳳鼻頭居民、要健康婆婆媽媽團成員洪秀菊，將搜集的煤灰抹在經濟部長沈榮津、環保署長張子敬、韓國瑜、袁中新的照片上，洪秀菊將煤灰抹在自己臉上說「這就是我們的日常生活，40多年來，隨時摸到就是煤灰！」

南部反空汙大聯盟說，袁中新到大林蒲夜宿過，但空汙改善依舊緩慢，甚至按照中鋼規畫，汙染最嚴重1、2號濕式煉焦爐改乾式要耗費6至8年，而室內儲煤廠更要等10年後才可能完工。

「中鋼子公司中龍可以，為何母公司不行？」洪秀菊說，台中的中龍鋼鐵早改為乾式煉焦，還斥資90億興建3座室內原物料堆置場將在明年完工。但中鋼卻拖拖拉拉，「高雄是二等公民嗎？」，台中市府大力對抗空汙，高雄環保局長袁中新卻只敢表態「期盼中鋼加速改善」，將行政裁罰手段束之高閣。

高市環保局說，2014年到2019年，環保局開罰中鋼9件，其中空汙7件、廢棄物2件，並非沒有裁罰。

韓國瑜建築婆婆
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

高雄包子大賽10大包子 韓國瑜17日頒獎肯定

2019-03-16 23:54

大順陸橋拆除 拚1個月內通車

2019-03-16 23:40

六堆運動會登場 賞客庄風情

2019-03-16 23:39

感謝燈會志工 店家串連優惠

2019-03-16 23:38

人工智慧研修 醫療業學員增

2019-03-16 23:28

涉不當散布疫情違反傳染病防治法 網友喊冤：沒有不實

2019-03-16 21:58

內門「羅漢門迎佛祖」首日遶境 場面盛大

2019-03-16 20:14

屏東區就業博覽會登場 職缺薪資黑布全打開

2019-03-16 19:48

高雄月世界土質特殊 林務局精選樹種植樹500棵

2019-03-16 19:39

高屏客庄六堆運動會登場 陳建仁致詞沒忘記蔡英文

2019-03-16 17:02

不誇張！仁武烤鴨天天大排長龍 假日可賣上千隻烤鴨

2019-03-16 16:40

台灣燈會無名英雄辛苦了 屏東商家串連提供志工優惠

2019-03-16 16:09

高雄慶祝童軍節大會 童軍體驗飛航科技結合應用技能

2019-03-16 15:32

高屏就博會釋8千職缺 美光募千人大學起薪46K

2019-03-16 13:13

44年歷史高市大順陸橋今拆除 交通受影響約1個月

2019-03-16 11:34

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影╱把農民裝肖維！鳳梨盛產官員不來農民怒斥

2019-03-16 15:04

大樂透頭獎1億落湖口 這店3個月開出3次頭獎

2019-03-16 11:33

窮人醫院院長因患者一句話 為身心障礙患者蓋家圓夢

2019-03-16 10:26

「台版威尼斯」令人驚豔 正濱漁港這5棟也上色了

2019-03-16 08:06

全車貨品賣光也不夠本 宜蘭這超市還是願意貨進偏鄉

2019-03-16 12:49

淘汰二行程機車、新購電動機車 可享高額補助

2019-03-16 11:37

誤會大了！公文這句話 鳳梨農誤會官員不出席沒誠意

2019-03-16 16:42

台鐵地下化平鎮站區北移200公尺 地方議論

2019-03-16 08:50

不誇張！仁武烤鴨天天大排長龍 假日可賣上千隻烤鴨

2019-03-16 16:40

影／大溪豆干節匯集桃竹竹苗 4縣市美食特產登場

2019-03-16 20:21

林姿妙化身村姑插秧 宣布綠博開幕日免費

2019-03-16 11:49

44年歷史高市大順陸橋今拆除 交通受影響約1個月

2019-03-16 11:34

挑戰現任費鴻泰 王鴻薇坦言：是艱困選區

2019-03-16 13:55

不怕酸民！林智堅直播闢謠談市政萬人觀看

2019-03-16 12:10

新北這個地下停車場很智慧 幫你找車還可手機繳費

2019-03-16 08:06

告別蚊子園區 宜蘭竹科再增上億元投資案

2019-03-16 08:51

兄妹投入寄養家庭 孩子背後都有堪比8點檔的故事

2019-03-16 14:37

高雄包子大賽10大包子 韓國瑜17日頒獎肯定

2019-03-16 23:54

台東布農族射耳祭 武陵部落首場開跑

2019-03-16 12:04

獨居嬤房燒了義工團來重建 「沒想到他們真的來了」

2019-03-16 11:38

逢甲提醒求職新鮮人 月薪4萬以下企業要公開薪資

2019-03-16 19:49

最美的花蓮之「光」大農大富賞螢趣率先開跑

2019-03-16 17:03

台中環保局公佈空汙報告 7個行政區8種一級致癌物超高

2019-03-16 19:45

麻豆文旦正值柚花飄香 來多條「花見小路」浪漫賞花

2019-03-16 14:08

台南新景點 日本兼六園為藍圖打造台灣珊瑚苑

2019-03-16 15:26

好舒壓！漫步新竹十八尖山 吸收芬多精

2019-03-16 12:19

北市缺雙語老師 國小教甄招考40名

2019-03-16 15:51

桃園東門市場11月完工 3月底辦永和市場攤商安置說明會

2019-03-16 16:10

雲林縣「保水」作戰 省水減汙多管齊下

2019-03-16 13:12

長頸鹿煙囪回家了！100%原汁原味是牠

2019-03-16 19:44

高雄慶祝童軍節大會 童軍體驗飛航科技結合應用技能

2019-03-16 15:32

月津港燈節部分作品移入 新營天鵝湖公園添藝術風

2019-03-16 09:52

遭抗議初選黑箱？北市黨部：立委初選時程不變

2019-03-16 16:44

訪亞馬遜、微軟美總部 林右昌：善用AI解決城市治理

2019-03-16 10:30

聽92歲寶島歌王文夏唱歌 長青園伯伯樂得狂鼓掌

2019-03-16 20:05

影╱這裡的浪浪好幸福 泡藥浴洗澡治皮膚病

2019-03-16 10:17

木柵焚化廠長頸鹿煙囪換裝完成 喚起回憶

2019-03-16 15:26

受凍建拖累 花蓮青年住宅延到明年底完工

2019-03-16 09:53

內門「羅漢門迎佛祖」首日遶境 場面盛大

2019-03-16 20:14

台灣燈會無名英雄辛苦了 屏東商家串連提供志工優惠

2019-03-16 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top