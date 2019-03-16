灰頭「塗」臉 環團要求中鋼加速煉焦爐建成乾式

要健康婆婆媽媽團成員洪秀菊，住在小港區鳳鼻頭，多年來飽受煤灰之苦，她昨天將煤灰抹在自己臉上「這就是我們的生活日常」。 記者劉星君／攝影 分享 facebook 「我不要空汙！關閉煉焦爐！」南部反空汙大聯盟昨在中鋼廠區前抗議，要求高雄市長韓國瑜落實承諾，責令環保局加速中鋼改善，將汙染最嚴重的1、2號濕式煉焦爐停爐，拆除改建成乾式，加速完成室內儲煤場，並公開臨海工業區健康風險評估報告。

高市環保局長袁中新表示，環保局已增設攝影機全天候監控大林蒲周邊煙囪排氣狀況，也將在鹽水港溪設水質監測系統，後續執行工廠深度查核，尤其夜間及假日查核，要求露天塗裝汙染物必須有效收集及處理，以降低汙染物實際排放量，徹底改進環境品質。

中鋼生產副總經理常致泰說，中鋼廠區經過四階擴建，空間不足，須重新規畫，各工程分階段進行，為加速推動環保改善工程，已洽請國外專家勘查討論，目前燒結礦自動化封閉式建築工程積極進行，預計今年底完成，原料儲存場增設封閉式建築工程也在今年7月動工，一、二階煉焦爐及乾式淬火設備汰舊換新先期工程加速進行。

昨天小港區鳳鼻頭居民、要健康婆婆媽媽團成員洪秀菊，將搜集的煤灰抹在經濟部長沈榮津、環保署長張子敬、韓國瑜、袁中新的照片上，洪秀菊將煤灰抹在自己臉上說「這就是我們的日常生活，40多年來，隨時摸到就是煤灰！」

南部反空汙大聯盟說，袁中新到大林蒲夜宿過，但空汙改善依舊緩慢，甚至按照中鋼規畫，汙染最嚴重1、2號濕式煉焦爐改乾式要耗費6至8年，而室內儲煤廠更要等10年後才可能完工。

「中鋼子公司中龍可以，為何母公司不行？」洪秀菊說，台中的中龍鋼鐵早改為乾式煉焦，還斥資90億興建3座室內原物料堆置場將在明年完工。但中鋼卻拖拖拉拉，「高雄是二等公民嗎？」，台中市府大力對抗空汙，高雄環保局長袁中新卻只敢表態「期盼中鋼加速改善」，將行政裁罰手段束之高閣。

高市環保局說，2014年到2019年，環保局開罰中鋼9件，其中空汙7件、廢棄物2件，並非沒有裁罰。