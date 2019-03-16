大順陸橋拆除 拚1個月內通車

2019-03-16 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



有44年歷史的高市大順陸橋昨天開始拆除。 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

高雄市鐵路地下化之後，市府陸續拆除地下化段左營到鳳山沿線的陸橋，為降低對交通和陸橋兩側住家的干擾，目前施工的工務局新建工程和養護工程處做了較「貼心」的規畫，包括鳳山高中旁的自強陸橋定在4月學校放春假期間再施工，以減少影響鳳山高中學生上課。

新建工程處昨天開始拆除有44年歷史的大順陸橋，由於大順陸橋車流量大，連結苓雅、三民東區，是人口密集區，每天來往汽機車很多，新工處為讓汽機車駕駛提早改道，在大順陸橋鄰近的民族路、中山高速公路兩側便道、苓雅區建國路、三民區覺民路一帶設了16處警示標誌，並請義交協助引導，紓解交通。

新工處長黃榮慶說，大順陸橋寬15.6公尺、長459公尺，比已拆除的青海陸橋、自立陸橋長，因此需要多一點時間施工，預計1星期內把橋主體全部拆除，兩星期內會完成臨時側通道，一個月內完成平面道路舖設。

下個月，工務單位要拆鳳山自強陸橋，預定4月4日到8日完成橋體拆除。這座陸橋東面鄰鳳山高中，西面有市府鳳山行政中心，養工處特別集中在清明連續假期、也是學校春假期間把橋體拆完，就是為了要減少對鳳山高中學生的干擾。

民族陸橋預計拆兩主體橋兩邊的側道，即北向南九如路到建國路、南向北建國路到九如路的側道，不拆主橋。

黃榮慶說，這是交通局評估橋下平面道路之後做的建議，從八德路到九如路間的平面道路有許多交叉路口，如果把整座橋拆掉，平面交通反而不易紓解。

另，民族陸橋東西面的側道配合台鐵鐵路設施移除進度，預計今年底之前拆除。