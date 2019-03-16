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涉不當散布疫情違反傳染病防治法 網友喊冤：沒有不實

2019-03-16 21:58聯合報 記者徐如宜╱即時報導

一名網友今年2月3日在國內BBS站「批踢踢實業坊PTT」八卦版，指「高雄市前鎮興邦里爆發今年首例登革熱疫情」。網友今天在網站Po上高雄市府寄來的公文，以違反傳染病防治法與社會秩序維護法，要求10天內向衛生局說法，不滿的說：「我講真實的登革熱疫情被韓國瑜市府綁架了。」

高雄市衛生局疾管處長潘炤穎表示，依據傳染防治法第8條規定：「有關流行疫情、疫區之認定、發布及解除應由中央主管機關為之，第二類、第三類傳染病，得由地方主管機關為之，並應同時報請中央主管機關備查」。高雄市前鎮區全國首例登革熱本土疫情資訊，是於2月4日經中央及高雄市政府衛生局聯合同步發布新聞稿，公布今年首例登革熱疫情訊息。

潘炤穎表示，這名網友提早在中央地方機關未公開疫情前自行公布，已涉及違反傳染病防治法。衛生局嚴正說明，傳染病疫情涉及公眾利益，民眾不應私自發布疫情，以免以訛傳訛造成人心惶惶，依法應由中央或地方主管機關依據實際疫情發佈之。

網友在網路上喊冤，指Po文裡面哪一句話是謠言和「不實」疫情？隔天的新聞報導內容也和他說的一樣。

潘炤穎表示，這名網友並非是地方或中央的主管機關，卻妄言疫情，就已違法；且所言「高雄市前鎮興邦里爆發今年首例登革熱疫情」，用詞聳動，用「爆發」形容造成民眾不安，後來證明是屬單一個案，通常1例、兩例只會用「發生」的用詞。所以請網友到衛生局說明。

衛生局表示，染病疫情依法需中央地方主管機關公布，網友行為涉及散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，已明顯違反傳染病防治法第8條、第63條，及社會秩序維護法第63條第5款規定，最高可科新臺幣50萬元罰金。

網友在社群網站Po上收到高雄市衛生局的公文，要求依違反傳染病防治法到衛生局提出說...
網友在社群網站Po上收到高雄市衛生局的公文，要求依違反傳染病防治法到衛生局提出說明，網友喊冤並未散布「不實」疫情。圖／摘自BBS
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疫情傳染病
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