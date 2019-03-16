屏東區就業博覽會登場 職缺薪資黑布全打開

2019-03-16 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



勞動部勞動力發展署高屏澎東分署今天在屏東縣立體育館前廣場舉辦「屏東地區就業博覽會」，有125家廠商提供近1800個工作機會，另設置新農業主題展示區，藉展示農業科技設備、推出互動體驗及釋出新農業相關職缺等，吸引年輕人返鄉就業，投入相關領域；分署統計約3000人次參加，投遞履歷有2604人次，較去年熱絡。

今天登場的就業徵才活動吸引大批求職者到場，徵才廠商包括大江生醫公司農科分公司、明揚國際科技公司、醫強科技公司等，分別釋出月薪4萬起跳的模具保養組長、生產儲備幹部、研發人員等職缺攬才，基層服務業約在2.5萬上下，應徵者絡繹不絕；勞動部長許銘春、立法委員周春米、屏東縣副縣長吳麗雪、勞動部勞動力發展署長黃秋桂等均出席現場，為求職者加油打氣，

許銘春致詞時說，為服務企業及求職民眾，勞動部在屏東就業博覽會現場邀請125家企業提供近1800個工作機會，部分為中高階職缺，薪資可達4萬至6.5萬間，所有職缺皆揭示薪資範圍，讓求職者現場就可參考；勞動部特別在場展示各項農業科技設備，包括上銀科技公司開發的可自動挑揀荖葉的蜘蛛機器人(機械手臂)、農委會高雄區農業改良場研發的棗子去籽機、鳳梨削皮機等，讓民眾認識農業科技設備可創造更大產能及釋出相關專業職缺，鼓勵青年返鄉就業。