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環團抗議中鋼空污改善龜速 高市允促改善

2019-03-16 18:13中央社 高雄16日電

中鋼公司。 聯合報系資料庫
中鋼公司。 聯合報系資料庫
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南部反空污大聯盟今天到中鋼拉布條抗議廠方空污改善龜速，並當場將煤灰塗抹在高雄市韓國瑜等政府官員肖像上，要求韓國瑜出重拳改善，高市環保局允諾會持續加強督促改善。

南部反空污大聯盟上午率員前往中鋼廠區大門前抗議，要求韓國瑜落實承諾，責令高市環保局以行政手段加速中鋼改善，將污染最嚴重的1、2號溼式煉焦爐停爐拆除改建乾式，並加速完成室內儲煤場；抗議民眾要求高市府展現決心和行動，否則抗議到底。中鋼隨後派員出面接受陳情，過程平和。

鳳鼻頭在地居民洪秀菊表示，中鋼台中子公司中龍鋼鐵早就改為乾式煉焦，還斥資興建3座室內原物料堆置場今年內將完工，反觀母公司中鋼室內堆置場卻還要花10年，令居民生活飽受煤灰四溢之苦。為何台中可以儘速做，高雄卻是龜速做。

南部反空污大聯盟指出，去年底韓國瑜簽署承諾會盡力在兩年內完成中鋼污染改善，並列為施政重點目標，但依中鋼現行規劃，煤礦砂室內堆置場預計要再10年才完成，兩座煉焦爐改乾式工程也要再花6至8年，中鋼以拖待變，無視市民健康，豈是模範企業的作為？

高市環保局表示，環保局已強力要求中鋼規劃分批分期改善工程，年底即可先完成燒結礦堆置場室內化工程，原料儲存場室內化也將在今年內開工，溼式淬火塔改為乾式的先期計畫也已啟動，中鋼有承諾會加速改善期程，環保局監督查核也不會放鬆。

韓國瑜空污高雄市
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