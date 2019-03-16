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高屏客庄六堆運動會登場 陳建仁致詞沒忘記蔡英文

2019-03-16 17:02聯合報 記者潘欣中╱即時報導

「六堆」為高屏地區客庄的稱呼，為凝聚六堆先人抵禦外侮精神舉辦的六堆運動會今年邁入54年，副總統陳建仁今天到屏東內埔鄉參加運動會開幕式，因內埔是「棒球搖籃」美和中學所在地，主辦單位安排陳建仁一起以投球方式啟動競賽；屏東縣副縣長吳麗雪說，來一趟六堆運動之旅，觀賞運動競技外，還可品嚐客家美食，認識六堆和體驗內埔人文風情，可深度遊賞客庄風情。

六堆源自於1721年康熙年間的朱一貴之亂威脅到高屏地區客家聚落的生活空間，地方仕紳集結在內埔鄉天后宮前商議，成立六堆鄉團義勇軍，共同保衛家鄉；包含右堆（高雄美濃區、六龜區、甲仙區和杉林區與屏東高樹鄉）、左堆（屏東新埤鄉及佳冬鄉）、中堆（屏東竹田鄉）、前堆（屏東長治鄉和麟洛鄉）、後堆（屏東內埔鄉）、先鋒堆（屏東萬巒鄉）；也因屏東縣的客庄多數在大武山下，六堆運動會又稱「大武山下小奧運」。

陳建仁致詞說，蔡總統上任以來就結合中央與地方資源推動「靚靚六堆國建計畫」，從客庄文化、環境整備跟產業發展著手，豐富六堆客庄文化價值，讓生活、文化、生態產業形成有機連結，觸動逐漸外流的「後生人」能樂於返鄉，為六堆地區共同打造新生活、新文化及新經濟。

客家委員會主委李永得說，他只有一個願望，就是六堆文化能夠永續流傳；六堆運動會經54屆，以前堆、後堆、中堆、先鋒堆、左堆和右堆來輪流辦理，維繫300年的六堆認同，不僅傳承客家民俗，已成為南台灣最具特色的客庄傳統競賽，藉由賽事和互動凝聚客家鄉親感情，傳承文化，讓人欣慰。

開幕典禮由高屏12客家鄉選手以結合各地特色及物產的造型妝扮隊伍進場，還有台北市、高雄市及旅居國外的六堆鄉親回鄉參加開幕繞場，在國中小具客家特色的樂舞表演外，高雄美濃區隊的藍衫及美濃紙傘展露傳統客家文化、內埔鄉長鍾慶鎮騎乘重型機車帶領著23輛哈雷車隊進場，熱鬧滾滾。

第54屆六堆運動會今天在屏東縣內埔國中登場，因內埔鄉是「棒球搖籃」美和中學所在地...
第54屆六堆運動會今天在屏東縣內埔國中登場，因內埔鄉是「棒球搖籃」美和中學所在地，副總統陳建仁（中）一起以投球方式啟動競賽。記者潘欣中／攝影
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又稱「大武山下小奧運」的六堆運動會，今天在屏東內埔國中舉行開幕典禮，小學生著藍衫...
又稱「大武山下小奧運」的六堆運動會，今天在屏東內埔國中舉行開幕典禮，小學生著藍衫表演樂舞，舞出客家文化。記者潘欣中／攝影
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第54屆六堆運動會今天在屏東縣內埔國中登場，高雄美濃區隊以藍衫及美濃紙傘進場，展...
第54屆六堆運動會今天在屏東縣內埔國中登場，高雄美濃區隊以藍衫及美濃紙傘進場，展露傳統客家文化。記者潘欣中／攝影
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又稱「大武山下小奧運」的六堆運動會，今天在屏東內埔國中舉行開幕典禮，內埔鄉長鍾慶...
又稱「大武山下小奧運」的六堆運動會，今天在屏東內埔國中舉行開幕典禮，內埔鄉長鍾慶鎮騎乘重型機車帶領著23輛哈雷車隊進場，熱鬧滾滾。記者潘欣中／攝影
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陳建仁美濃屏東縣
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