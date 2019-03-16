人工智慧學校開學 陳其邁盼智慧產業造福鄉親

2019-03-16 17:03 中央社 高雄16日電



行政院副院長陳其邁表示，傳播正確的訊息是政府基於公共利益應該做的事情。記者徐如宜／攝影 分享 facebook 行政院副院長陳其邁今天上午出席台灣人工智慧學校南部分校第一期開學典禮致詞說，他是有私心的副院長，一直希望高雄故鄉變更好，期盼中央與地方攜手發展智慧產業造福鄉親。

因應南部企業對人工智慧需求，台灣人工智慧學校與中山大學合辦「台灣人工智慧學校南部分校」，第一期經理人週末研修班上午開學，展開4個月的課程。

高雄是傳統產業與重工業重鎮，以鋼鐵金屬、石化、造船業、加工出口等產業為主。陳其邁期待南部產業轉型與時俱進並分享他對南部人工智慧高階經理人才培育的期待。

學醫出身的陳其邁致詞說，他在大學學醫時懂醫療，也懂數據資料庫（DATA），迎接工業4.0時代，更須站在時代浪頭上推動智慧產業，而AI醫療應用是醫界必須面對的挑戰，也是未來醫師必備技能，樂見現場眾多醫界學員跟得上時代，前來學習。

他又說，智慧產業硬體產出一向是台灣強項，但在智慧產業應用及硬體與軟體整合上仍有很大進步空間。

他認為，面對全球競爭及少子化的嚴峻挑戰，智慧製造、無人工廠將成趨勢，隨著人工智慧技術發展，許多產業逐漸意識到人工智慧技術與人才培育的重要性，期待學員畢業後能學以致用，幫助產業以更聰明的生產方式提高產品良率及效率，進而成為產業創新火車頭。

台灣人工智慧學校107年成立至今，陸續在台北、新竹、台中成立校區，各校區學員背景依各地產業組成而不同。南部分校經理人週末研修班學員背景以電子業及製造業居多，各占35.1%及32.7%；醫療業學員比例占8.9%，其中不乏南部各大醫院醫師。校方希望，透過人工智慧（AI）技術應用，提升台灣各產業包括醫療品質、健康照護等發展。