不誇張！仁武烤鴨天天大排長龍 假日可賣上千隻烤鴨

2019-03-16 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄「仁武烤鴨」是南部擁有高人氣的烤鴨名店，只要開店營業，店門口的排隊人潮幾乎沒有中斷過，假日單日可賣1千隻烤鴨，生意十分興隆。今天中午，即使是發生休旅車衝撞與多人受傷意外，烤鴨店依然生意照做，顧客購買意願不受影響。

仁武烤鴨知名度高，鳳仁路店面緊鄰連鎖速食店，占地寬廣，一邊是銷售區，另一邊則是顧客用餐區。烤鴨店原址位在鳳仁路與中華路口，起初只是一間不起眼的鐵皮屋，因顧客天天大排長龍，約10年前購地興建新店面，搬遷至今生意不墜。

烤鴨一般有悶爐與掛爐兩種形式，仁武烤鴨屬於掛爐烤鴨。地方人士說，一般的烤鴨有片鴨、炒鴨架、夾餅等吃法，仁武烤鴨還多了香酥全鴨，提供顧客更多選擇，據傳平日一天可賣400至500隻烤鴨，假日則800隻至 1千隻，只要開店，一定會有人排隊，甚至有專程搭高鐵到高雄買烤鴨回去，花3千元也不心疼。

「皮脆肉嫩、麵皮很Q」林姓消費者說，家人很喜歡吃仁武烤鴨，不只鴨肉肉質鮮甜，純手工製作的餅皮也跟其他店家不一樣，從每隻烤鴨400多元吃到500多元，喜愛度不減。