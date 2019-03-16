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台灣燈會無名英雄辛苦了 屏東商家串連提供志工優惠

2019-03-16 16:09聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣燈會在屏東創下1339萬人次參觀紀錄，在被譽為「史上最美燈會」的背後，是萬名志工的默默付出，也成就「我屏東我驕傲」的燈會，這群「無名英雄」還被讚喻為燈會的另個美麗風景；志工無私的奉獻也感動商家，屏東縣有38個店家串連提供志工限時優惠，以實際行動表達對志工的謝意與敬意。

「隱身台灣燈會各角落的志工，是最讓人驕傲與感動的『幕後英雄』！」屏東縣長潘孟安說，這次舉辦燈會獲得各界肯定，除了工作人員全力投入，志工也居功厥偉，尤其是環境部分，每天湧入百萬人次遊客，讓民眾能夠舒適賞燈、走逛園區，靠的是清潔人員與環保志工每天從早到晚不停歇，巡視園區各角落，「垃圾桶不到八分滿就清除」，任何小細節都不放過。

「志工只有背心沒有名字，在為這群默默付出的『無名英雄』喝采外，商家應拿出實際行動表達謝意與敬意！」屏東縣滿州鄉小墾丁度村總經理張福生發起「感謝燈會志工放送優惠」，以各自商品的給志工優惠，有屏東縣大店長聯盟共38家企業共數百間店鋪響應；他說，希望更多店家跟進，以實質的優惠獎勵燈會志工。

小墾丁度假村至本月底持台灣燈會志工證入住或刷國民旅遊卡者，均符合周日至周五續住1晚免費資格；張福生說，小墾丁身為友善無障礙者飯店，得知台灣燈會是有史以來最佳無障礙燈會，更是感動，包括交通秩序、燈區接駁、環境整潔等，都有賴志工與工作人員的無私奉獻，希望志工帶家人或親友來度假放鬆。

屏東縣有38個店家串連提供志工限時優惠，以實際行動表達對台灣燈會志工的謝意與敬意...
屏東縣有38個店家串連提供志工限時優惠，以實際行動表達對台灣燈會志工的謝意與敬意。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣滿州鄉小墾丁度村總經理張福生發起「感謝燈會志工放送優惠」，有屏東縣大店長聯...
屏東縣滿州鄉小墾丁度村總經理張福生發起「感謝燈會志工放送優惠」，有屏東縣大店長聯盟共38家企業共數百間店鋪響應。圖／小墾丁提供
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台灣燈會屏東縣墾丁
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