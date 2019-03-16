高雄慶祝童軍節大會 童軍體驗飛航科技結合應用技能

2019-03-16 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市慶祝108年童軍節大會今天在大榮中學舉行，1500名來自各級學校與社區的童軍共襄盛舉，一起體驗飛航新科技，學習新知結合生活應用技能。

今年童軍活動以「童軍領航、諸事順利」為主題，高雄市童軍會理事長鄭進丁首先頒發名譽理事長給高雄市教育局長吳榕峯，一同帶領童軍邁向國際，同時頒獎表揚78個各級優秀童軍、績優童軍團、服務績效、工作獎章單位與個人。

吳榕峯鼓勵童軍夥伴應培養團隊精神，增進各團間感情聯繫，並發揚童軍服務人群，展現童軍日行一善、一日童軍，終身為社會服務的精神。並為青少年教育注入多元化活動，以落實青少年活動融入生命、環保、童軍精神。

這次闖關活動由大榮中學校長張簡助立帶領團隊，精心策劃「童軍樂翻天，十大趣味攤」。飛修科提供搭乘「小型輕航機」，以體驗飛機啟動的震撼力，童軍個個驚聲尖叫；飛修科陳瑞虎示範「噴射引擎腳踏車」，時速瞬間破百，堪稱兩輪界的法拉利超級跑車。還有遙控「小四軸機」，讓童軍都開心的成為「遙控機師」，絕對不會疲勞駕駛。童軍們搭乘「實體波音737航空客艙」，感受機艙親切的服務。

大榮中學汽車科提供小米9號智能平衡車、智能卡丁車、沙灘車，提供「智能電動載具新體驗」。

電子資訊科提供藍牙無線裝置控制輪型機器人行走。電機科題供「虛擬實境體驗」讓童軍體驗三維空間的虛擬世界，及「空氣槍射擊體驗」、「歡喜夾夾樂」。觀光科提供「珍珠奶茶搖搖樂」、「棉花糖轉轉樂」，處處香氣四溢，連老師們都爭取一起學習，喊出「今天不減肥，明天補運動」，學生都笑成一團。