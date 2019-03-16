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第54屆六堆運動會 副總統投球啟動競賽

2019-03-16 15:31中央社 屏東縣16日電

副總統陳建仁。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
副總統陳建仁。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
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被稱為「大武山下小奧運」的六堆運動，今年邁入第54屆，副總統陳建仁今天特地到屏東內埔鄉參加運動會，並以投球為運動會啟動競賽。

今年的六堆運動在屏東內埔鄉內埔國中舉辦，開幕典禮由高屏12客家鄉的選手以創意進場，今年還有台北市、高雄市及旅居國外的六堆鄉親回鄉參加開幕的繞場，不少鄉的吉祥物偶上場，高雄美濃區隊的藍衫及美濃紙傘展露傳統客家文化，開幕並有國中小具客家特色的樂舞表演及23輛重機隊助陣。

陳副總統致詞表示，六堆運動會經54屆，以前堆、後堆、中堆、先鋒堆、左堆和右堆來輪流辦理，這個維繫了300年的六堆認同，不僅傳承客家民俗，已成為南台灣最具特色的客庄傳統競賽。

陳副總統說，蔡總統上任以來就結合中央與地方資源來推動「靚靚六堆國建計畫」，從客庄文化、環境整備跟產業發展著手，積極豐富六堆客庄文化價值，讓生活、文化、生態產業形成有機的連結，觸動逐漸外流的「後生人」能夠樂於返鄉，為六堆地區共同打造新生活、新文化及新經濟。

客家委員會主委李永得說，他只有一個願望，就是六堆文化能夠永續流傳。

屏東內埔鄉是美和棒球隊的發源地，今天的運動會也以棒球開球，陳副總統與來賓一起投球，啟動今、明兩天的六堆運動會；運動會競賽項目有棒球、田徑、籃球、桌球、排球、網球、獨輪車及躲避球等。

「六堆」為高屏地區客庄的稱呼，當年為凝聚六堆先人抵禦外侮的精神，舉辦六堆運動會，讓高屏地區的客家人能夠藉由運動會團聚，由於屏東縣的客庄多數在大武山下，因此六堆運動會又被稱為「大武山下小奧運」。

六堆源自於1721年康熙年間的朱一貴之亂威脅到高屏地區客家聚落的生活空間，地方仕紳集結在內埔鄉天后宮前商議，成立六堆鄉團義勇軍，共同保衛家鄉。

六堆包含右堆（高雄美濃區、六龜區、甲仙區和杉林區與屏東高樹鄉）、左堆（屏東新埤鄉及佳冬鄉）、中堆（屏東竹田鄉）、前堆（屏東長治鄉和麟洛鄉）、後堆（屏東內埔鄉）、先鋒堆（屏東萬巒鄉）。

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