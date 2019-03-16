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高屏就博會釋8千職缺 美光募千人大學起薪46K

2019-03-16 13:13聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「2019年高屏地區就業博覽會」在中山大學登場，釋出8千多個職缺，參加者眾。圖／...
「2019年高屏地區就業博覽會」在中山大學登場，釋出8千多個職缺，參加者眾。圖／中山大學提供
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「2019年高屏地區就業博覽會」今天在中山大學登場，活動主軸為「夢想成徵」，釋出優質職缺提供求職者實現職涯夢想。今年共有91家知名企業參展，釋出8千多個職缺，全球記憶體大廠美光科技預計在台招募千名新生力軍，開出優厚薪資攬才，大學畢業起薪46K，碩士50K起跳，吸引不少求職者躍躍欲試。

「夢想成徵」就博會參展企業包含科技類、金融業、服務業及製造業4大類產業別，知名廠商如台積電、鴻海、彰化銀行、玉山銀行、台塑、裕隆汽車、長榮海運、工研院、宜得利家居、日本服飾GU等均在列；高雄在地企業如建準電機、恩智浦半導體、華致資訊、光陽工業、金屬工業研究中心等亦求才若渴。服務業儲備幹部起薪近3萬元，金融業與製造業有機會挑戰百萬年薪。

中山大學副校長黃義佑表示，每年三月校方都會結合勞動部、高屏縣市勞工局及各大學，舉辦高屏地區就業博覽會。歷年都吸引近萬人次參加，中山大學部畢業生繼續升學的比例很高，扣除服役與攻讀博士班者，碩士班畢業生就業率高達9成5。

「科技創新正快速重塑產業競爭版圖！」黃義佑表示，AI技術與大數據的應用持續發酵，帶動數位科技應用、智慧機械、智慧車輛，也牽動著半導體、通訊、電子材料，以及電子零組件與顯示器的產業趨勢走向。化學與石化產業在新材料與綠色材料的技術研發，以及循環經濟創新營運模式方面，也都很熱門。今年許多參展企業皆有這方面人才需求，包含台灣美光記憶體、裕隆汽車、南亞科技、台灣石化、亞太電信、上銀科技等。各家企業徵才資訊上網查詢

http://career2.nsysu.edu.tw/student_company_list.php。

「2019年高屏地區就業博覽會」今天在中山大學登場，活動主軸為「夢想成徵」。圖／...
「2019年高屏地區就業博覽會」今天在中山大學登場，活動主軸為「夢想成徵」。圖／中山大學提供
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「2019年高屏地區就業博覽會」今天在中山大學登場，活動主軸為「夢想成徵」。圖／中山大學提供
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「2019年高屏地區就業博覽會」在中山大學登場，釋出8千多個職缺，參加者眾。圖／中山大學提供
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