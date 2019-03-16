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44年歷史高市大順陸橋今拆除 交通受影響約1個月

2019-03-16 11:34聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

興建至今44年的高雄市大順陸橋，今天上午開始拆除，高市工務吻局和經常進出大順陸橋的民眾都說這座陸橋「光榮退役」。工務局新建工程處預計在一個月內完成拆橋之後的平面道路鋪設。

高雄市副市長李四川今上午率工務局長吳明昌、新建工程處長黃榮慶和工務單位、施工單位人員在橋北面的九如路和大順路口進行動工典禮，長年以大順陸橋進出原高雄市區的高雄市議會前議長黃啟川、議員黃香菽都到場與橋拍照留念，橋附近的許多居民拿著手機拍下大順陸橋最後身影。

由於大順陸橋連接高雄市三民區和苓雅區，是台鐵鐵路平面化時連通南北高雄很重要的跨越鐵道陸橋，此次拆橋期間，勢必影響南來北往的交通，因此新工處在橋南北面、替代路線上設了16處標示點，也請義交協助指引汽機車改道。

黃榮慶表示，大順陸橋寬15.6公尺、長459公尺，比今天之前拆除的青海陸橋、自立陸橋長，因此需要多一點時間施工，預計一星期內把橋主體全部拆除，兩星期內會完成臨時側通道，一個月內將完成平面道路鋪設；施工期間，汽車需改道民族陸橋、中山高速公路兩旁便道進出南北高雄，機車則可由臨時便道南來北往。

台鐵高雄左營到鳳山的鐵路地下化之後，原鐵道沿線的多座陸橋陸續拆除，地下道則會填平，回到平面道路，大順陸橋之後將拆除的是高雄市政府鳳山行政中心、鳳山高中旁的自強陸橋。

黃榮慶說，在台一線上的民族陸橋因橋下有許多道路，交通局評估如果保留主橋反而有助橋下交通流暢度，所以目前規畫拆除主橋兩側的側道，保留主橋體。

興建至今44年的高雄市大順陸橋，今天上午開始拆除，預計一個月內完成平面道路闢建。...
興建至今44年的高雄市大順陸橋，今天上午開始拆除，預計一個月內完成平面道路闢建。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市台鐵鐵道
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