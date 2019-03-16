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高市府：韓國瑜17日與郭台銘同台

2019-03-16 03:44中央社 高雄15日電

高雄市政府新聞局今天晚間通知媒體，高雄市長韓國瑜與鴻海集團董事長郭台銘17日將一起出席「鴻海科技集團與高雄市政府攜手推動地方經濟發展合作記者會」，受外界關注。

新聞局晚間透過通訊軟體Line通知媒體新增行程，17日下午4時30分韓國瑜將出席「鴻海科技集團與高雄市政府攜手推動地方經濟發展合作記者會」。

新聞局長王淺秋受訪表示，郭台銘也將出席記者會。

高市府官員說，高市府近來有接觸鴻海集團，有談到投資議題，雙方17日可能會簽署投資備忘錄。

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