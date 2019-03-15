韓國瑜為高雄拚經濟 百貨公司下重本跟進

2019-03-15 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜為高雄拚經濟，不僅把貨銷出去，更要帶動高雄市觀光，希望吸引更的觀光客來高雄，為此高雄的百貨業者也不落政府之後，紛紛推出優惠，還有業者斥資20億元大手筆改裝，全球15大精品一次到位，希望能為高雄拚經濟、搶商機。

南台灣百貨業龍頭漢神百貨，歷時一年、與品牌投資近20億元重新改裝，引進28家獨家精品品牌，今天開幕，這次改裝不僅硬體增設豪華水晶燈柱，更大幅擴增精品樓層，以多元品項精品與高雄獨家成為全台精品購物殿堂。

漢神百貨於1995年開幕，在南台灣打造國際級都會型百貨，強調一站式消費體驗，位在亞洲新灣區附近，看好高雄市長韓國瑜拚經濟的用心，決定大幅改裝，建立奢華生活型態商場，希望吸引更多觀光客及國旅客到高雄來消費。

漢神百貨執行長南野雄介表示，漢神與品牌勇於投資高雄，總共投資近20億元，引進全球15大精品，讓消費者感受與米蘭、巴黎同步的流行脈動。

除了漢神外，高雄大遠百也舉辦「HAPPY GO卡友-好事成雙‧優惠加倍」，要讓三月業績逆勢成長、表現亮眼。