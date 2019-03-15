現在還能賞花燈！迷你版台灣燈會今晚登場

2019-03-15 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



迷你版台灣燈會今晚啟燈，為接續的3周燈會正式揭開序幕，台南市議長郭信良、副議長林炳利及多名議員、協辦單位及贊助商一起手按魔球啟燈，所有花燈同時亮起，熱鬧又光彩奪目的場面讓在場民眾看得目不轉睛。

郭信良表示，議員和行政團隊齊心協力、發揮效率，他於2月26日到屏東觀摩台灣燈會，就想說在台南也辦一個迷你燈會，向屏東縣政府及花燈製作單位商借花燈，隔天起議會全體動起來，把這個想法落實。

他笑說，台灣燈會3月3日晚上才閉幕，3月4日早上部分花燈就運到台南市議會，從3月4日到3月15日，才不過12天就為燈會啟燈，其中還有5天下雨，可以工作的天數僅有7天。這件事他說出去，別人都不相信，但這就是嶄新、團結有效率的台南市議會。

郭信良說，特別感謝幫助燈會順利舉辦的各個單位、廠商和志工，除了請立委陳亭妃接洽法務部矯正署及交通部觀光局，還在屏東縣政府的協助下，陸續借到屏東縣各國小製作的花燈，才能把台灣燈會以「小而美」的型式延伸到台南來，也感謝贊助商桂田酒店、蘭都觀光工廠、一貫道台南分會、市議會顧問團、志工崇正基金會台南分會光輝童軍團，以及台南市政府全力協助。

目前全國只有台南在舉辦燈會，郭信良指出，「點亮臺南『議』起Show」燈會展出在台灣燈會得到特優或優等的作品近50座花燈，其中有機關團體組燈王「富貴呈祥」，高中職組燈王「屏東風情」，還有台北燈節燈王的「家和圓滿 豬事吉祥如意」。更特別的台南市議會獨創的七彩時光隧道及光雕秀。

郭信良說，他上任以來做了很多改變與改革，重點就是要接地氣，因此台南市議會現在不分黨派，充滿團結的氣氛，議員共同為市民的未來把關、監督、爭取。