電圍網防獼猴效果佳 屏東縣府推廣

2019-03-15 20:47 中央社 屏東縣15日電



農曆年後各項農作物開始盛產，農民也開始防範獼猴大作戰，去年林務局在滿州鄉和獅子鄉各設置一處電圍網架設示範點，成效不錯，屏東縣政府請農民趕快向公所申請圍網補助。

屏東縣滿州鄉、獅子鄉的火龍果、芒果和黑豆長年受到獼猴危害，滿州鄉火龍果和黑豆每年損害1至3成，農民不堪此危害，有人私自圍網接電，但接的電太強，造成電傷人的危險，滿州鄉公所去年還將鄉內有獵槍執照的原住民組成自衛隊，在獼猴出沒時間鳴槍嚇獼猴。

由於近幾年獼猴危害農作物太嚴重，林務局屏東林管處與縣府合作，去年邀請東海大學團隊在滿州鄉和獅子鄉各設置一處電圍網架設示範點，結果成效不錯。

滿州鄉公所農業課長潘聖賢表示，這個示範圍網底部有用錨釘固定，同時網外還淨空約10公尺，讓猴子沒有樹枝等可以攀爬進入，他詢問過示範電網的農民多次，認為效果不錯。

但是，潘聖賢說，政府的示範電網不見得適合所有農地地形，農民是否會想費這麼大功夫去架設這種電網，都是個問題；防猴不能只用一種方法，由於獵槍自衛隊鳴槍嚇阻獼猴有危險性，他考慮今年利用農會的短期缺工經費，雇人用漆彈來驅趕獼猴。

縣府農業處長黃國榮表示，由於示範電網成效不錯，縣府將在屏北原住民鄉及屏南地區的滿州鄉、獅子鄉、枋山鄉和恆春鎮開宣導說明會，鼓勵農民架設示範的電網，只要合法耕作的農地0.2公頃以上，每筆可以申請最高補助經費新台幣4.5萬元。

黃國榮說，不鼓勵農民私自用簡易式的圍網，同時私自架接高伏特的電，農民只要向公所申請電網補助，縣府會派裝設輔導團隊，輔導農民正確裝設電圍網。