親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

扯！無人機二度闖松山機場延誤8航班 捉到可重罰150萬元

清潔隊員撿到17萬 從加密筆電挖出感人故事

電圍網防獼猴效果佳 屏東縣府推廣

2019-03-15 20:47中央社 屏東縣15日電

農曆年後各項農作物開始盛產，農民也開始防範獼猴大作戰，去年林務局在滿州鄉和獅子鄉各設置一處電圍網架設示範點，成效不錯，屏東縣政府請農民趕快向公所申請圍網補助。

屏東縣滿州鄉、獅子鄉的火龍果、芒果和黑豆長年受到獼猴危害，滿州鄉火龍果和黑豆每年損害1至3成，農民不堪此危害，有人私自圍網接電，但接的電太強，造成電傷人的危險，滿州鄉公所去年還將鄉內有獵槍執照的原住民組成自衛隊，在獼猴出沒時間鳴槍嚇獼猴。

由於近幾年獼猴危害農作物太嚴重，林務局屏東林管處與縣府合作，去年邀請東海大學團隊在滿州鄉和獅子鄉各設置一處電圍網架設示範點，結果成效不錯。

滿州鄉公所農業課長潘聖賢表示，這個示範圍網底部有用錨釘固定，同時網外還淨空約10公尺，讓猴子沒有樹枝等可以攀爬進入，他詢問過示範電網的農民多次，認為效果不錯。

但是，潘聖賢說，政府的示範電網不見得適合所有農地地形，農民是否會想費這麼大功夫去架設這種電網，都是個問題；防猴不能只用一種方法，由於獵槍自衛隊鳴槍嚇阻獼猴有危險性，他考慮今年利用農會的短期缺工經費，雇人用漆彈來驅趕獼猴。

縣府農業處長黃國榮表示，由於示範電網成效不錯，縣府將在屏北原住民鄉及屏南地區的滿州鄉、獅子鄉、枋山鄉和恆春鎮開宣導說明會，鼓勵農民架設示範的電網，只要合法耕作的農地0.2公頃以上，每筆可以申請最高補助經費新台幣4.5萬元。

黃國榮說，不鼓勵農民私自用簡易式的圍網，同時私自架接高伏特的電，農民只要向公所申請電網補助，縣府會派裝設輔導團隊，輔導農民正確裝設電圍網。

農民屏東縣政府
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

高雄三民區20日停水22小時 影響8800戶用水

2019-03-15 18:13

「軍愛民」傳統不能停 海陸驍龍變免費農工

2019-03-15 18:07

癮君子注意！高雄公車計程車候車亭禁菸4月1日取締

2019-03-15 12:49

整棟出租？長治鄉公所掛3大「租」字 鄉民熱議

2019-03-15 12:24

穿越時空？35年前老照片 驚見路人神似韓國瑜

2019-03-15 10:43

台東名副其「石 」接地氣公車亭 民眾：果然北荒野站

2019-03-15 10:37

韓國瑜兩個拳頭理論 高雄社會住宅新增弱勢戶

2019-03-15 08:15

3月最適合種樹 屏東林管處要送樹苗6050株

2019-03-15 07:55

七賢國中拆舊校舍 建物倒塌毀車

2019-03-14 23:57

高市青海陸橋拆除昨通車 不到1個月

2019-03-14 23:46

高雄首件公辦都更今簽約 將推捷運青宅

2019-03-14 23:31

王金平20日金門成立後援會 王氏宗親會將動員力挺

2019-03-14 23:06

美濃農業資材中心 植物醫生進駐

2019-03-14 23:02

呼應韓國瑜愛情產業鏈 大同醫院幸福諮詢特診開跑

2019-03-14 19:59

水利署督促南水局 加強河川砂石疏濬

2019-03-14 19:58

暖冬害得洋蔥長不大 恆春蔥農咬牙搶收

2019-03-14 19:04

台灣燈會果然超強！「海與光」在日勇奪最佳東亞影像獎

2019-03-14 18:41

立委選戰 屏東綠營「沖咖啡」戰「蜂蜜檸檬水」

2019-03-14 18:14

高雄需要錢 韓國瑜：市民跟我拍照要喊「高雄發大財」

2019-03-14 17:45

屏東吹變裝風！吃韓食穿韓服 網美拍不停

2019-03-14 15:21

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

穿越時空？35年前老照片 驚見路人神似韓國瑜

2019-03-15 10:43

彰化又少一個百貨商場！ 彰化百貨三民店18日收攤

2019-03-15 14:10

通化街青島豆漿店將熄燈！一甲子口碑挺不過漲2萬租金

2019-03-15 14:27

影／廟會像默劇不放炮不打鼓 卻被稱讚是史上最精彩

2019-03-15 14:07

清潔隊員撿到17萬 從加密筆電挖出感人故事

2019-03-15 17:33

桃園資遣如滾雪球砍3684人 藍民代：說好的不裁員呢？

2019-03-15 17:05

台東名副其「石 」接地氣公車亭 民眾：果然北荒野站

2019-03-15 10:37

睽違2千多個日子 太魯閣知名景點九曲洞將重現

2019-03-15 10:55

潮！新竹市東大路機車地下道 吹起簡約設計風

2019-03-15 14:39

整棟出租？長治鄉公所掛3大「租」字 鄉民熱議

2019-03-15 12:24

中市大里15期重劃區打造新市鎮 建商紛紛搶進插旗

2019-03-15 08:24

台灣德亞瑪雲林廠區落成 創造60個在地工作機會

2019-03-15 13:43

台中修法推動「台中厝」建商搶先打造花園城市

2019-03-15 08:16

快搶！竹市電動機車補助200名 最高達2萬5千元

2019-03-15 14:09

新北深澳鐵道自行車宣傳片 獲日本影展主席特別獎

2019-03-15 15:42

宜蘭國民運動中心球場變賣場 縣府限期改善

2019-03-15 13:18

大巨蛋傳今晚移樹 北市府證實：今晚有在準備

2019-03-15 18:25

北市第一大局工務局 林志峯升任接掌

2019-03-15 00:27

韓國瑜兩個拳頭理論 高雄社會住宅新增弱勢戶

2019-03-15 08:15

高市青海陸橋拆除昨通車 不到1個月

2019-03-14 23:46

路小公車難行 基隆暖碇路將花3千萬元拓寬改善

2019-03-15 08:04

阿里山茶農第二代 夫婦闢玫瑰花房研發玫瑰烏龍茶

2019-03-15 08:05

3月最適合種樹 屏東林管處要送樹苗6050株

2019-03-15 07:55

中捷綠線延伸案 比照主線補助 交通部不同意

2019-03-14 23:06

刮刮樂被偷…夜市阿公怒槌自己 網友不捨：用捧場讓他回本

2019-03-15 15:10

王金平20日金門成立後援會 王氏宗親會將動員力挺

2019-03-14 23:06

台灣燈會果然超強！「海與光」在日勇奪最佳東亞影像獎

2019-03-14 18:41

「軍愛民」傳統不能停 海陸驍龍變免費農工

2019-03-15 18:07

台北杜鵑花季開幕 花稀稀落落

2019-03-15 00:07

花朵像玫瑰、鬱金香、牡丹 台中農改場邀你來看洋桔梗

2019-03-15 08:00

民雄樂齡運動館明年3月完工 要讓在地人更幸福

2019-03-15 17:11

北市新工處長升工務局長 職缺由公園處長接任

2019-03-15 17:00

血液存量不足 警廣花蓮台號召捐血

2019-03-15 11:15

老屋翻新彩繪！台東南田部落小屋 真的有特「色 」

2019-03-15 07:55

推高齡友善社區 林口長庚8年設32個「社區健康守護站」

2019-03-15 08:03

台東5家飯店「住一天、送一天 」

2019-03-14 23:22

小小台灣燈會 今點亮台南

2019-03-14 23:49

反對鐵路高架調度場 水上鄉農民鐵道旁掛布條抗爭

2019-03-15 11:56

淡江大橋 預留八里輕軌空間

2019-03-14 23:17

與Booking.com合作 台南爭取國內外遊客

2019-03-15 10:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top