改善市容供青年住宅 高市首件公辦都更簽約

2019-03-15 20:47 中央社 高雄15日電



「高雄捷運鳳山國中站周邊地區公辦都市更新案」今天簽約，這是高雄首件以權利變換辦理公辦都市更新案，完工後將改善市容，並提供作為青年住宅。

高雄市政府與得標廠商國城建設公司下午舉行簽約儀式，由高雄市副市長李四川與國城建設董事長蔡麗環共同簽約，雙方都表示加速行政流程和如期如質完工。

李四川表示，這是首件以權利變換辦理公辦都市更新案，將以最快的速度協助行政程序，預計民國110年開工、113年完工，完工啟用後將改善市容，並提供作為青年住宅，對高雄日後發展有很大的助益。期勉雙方共同努力，工程能如期如質完成，提供北漂青年回高雄工作定居的青年住宅。

這件都更案地基位於高雄捷運鳳山國中站旁，地理位置交通和生活機能便利。高市財政局長李樑堅表示，鳳山現躍升38區人口最多區域，購屋需求高，基地面積約2300坪，緊鄰捷運鳳山國中站2號出口，將興建地上15層、地下3層的住宅6棟，全案更新後可創造不動產價值，處分後收益能挹注市庫。

這處基地也是早年的高雄縣稅務新村，為老舊社區，土地分屬高雄市府與國有財產局，高雄市佔61%，國有財產局占39%。國城建設預定投資新台幣20億元，規劃興建綠建築捷運通勤宅，預估全案更新後可創造不動產價值31.5億元，都市更新完成後，預估公有地主共可分配權利價值12.3億元的房地，其中高雄市府獲分配7.5億元。