「軍愛民」傳統不能停 海陸驍龍變免費農工

2019-03-15 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



海軍陸戰隊在屏東縣恆春半島行之有年的洋蔥助收，一直是軍方敦親睦鄰的最佳代言，儘管去年進入全募兵制元年，引發月薪近4萬軍人「不務正業」當免費農工的負評，軍方有意收手，卻擋不住「『軍愛民』優良傳統不能停」的民意壓力，海軍陸戰隊第99旅今天起展開為期45天、每天200人的義務助收任務，估計可為蔥農省下千萬工資；蔥農說，今年因暖冬歉收，有阿兵哥助收超暖心。

屏東縣政府農業處說，恆春半島洋蔥田包括恆春鎮和車城、枋山2鄉，是國內洋蔥重要產區，產期從本月中旬起到5月；今年因遇暖冬，洋蔥普遍長不大，歉收直接衝擊蔥農生計，農委會依天然災害救助法補助每分地3萬6000元，加上國軍助收紓解雇工壓力，稍稍彌補蔥農今年的天災農損。

軍方表示，國軍在恆春半島洋蔥助收工作，全盛時期每次投入600名，時間長達50天，原本在全募兵制考量下，預定要取消，近幾年助收兵力也逐年下降，給蔥農採收自動化緩衝時間，104年減至225人，105年減至200人後，在地方要求「『軍愛民』優良傳統不能停」下，至今都沒有調整人力，助收時間則減為40天至45天，不會影響部隊的戰備和訓練。

「以目前採收工日薪1300元計算，約可為蔥農省下千萬元工資！」蔥農張明煌說，恆春半島今年受暖冬影響，洋蔥普遍長不大，不僅整體產量大減近半，中、小球的比例也特高，雖然產地價還不錯，也有政府天災救助和國軍兵力助收，但仍無法彌補產量大跌造成的損失，「能打平就謝天謝地了！」，近年採收工難找，請軍方支援不是農民貪小便宜。