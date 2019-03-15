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高雄體感中心 戴上VR時空旅行到清明上河圖裡

2019-03-15 16:43中央社 高雄15日電

高雄市立社會教育館體感中心今天揭牌，將提供民眾不同的體驗，其中「清明上河圖」虛擬數位內容，可透過戴上VR眼鏡，如臨實境穿梭北宋實地景物風光，連教育部政次范巽綠都大感驚艷。

經濟部工業局前瞻計畫支持下，經濟部工業局與高雄市教育局、經濟發展局結合產官學在高市社教館成立「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」，提供民眾免費體驗AR/VR，包括「清明上河圖」、益智射擊類等多項虛擬數位內容。

其中「清明上河圖」虛擬數位內容，使用者可透過穿戴體感設備，如臨實境穿梭北宋實地景物風光。

范巽綠上午到場揭牌，隨後戴上VR眼鏡下場體驗，她表示，猶如進入清明上河圖與古人相遇，「這是一個很有趣的體驗，很好玩」。現場不少參觀體驗學生也玩得不亦樂乎。

這項「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」是以AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境）等體感科技互動操控裝置為核心，擴大到人體互動感知的創新應用。

高雄市立社會教育館「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」啟用後，將陸續開放體驗，讓高雄市各級學校師生預約體驗，並對外開放民眾預約登記體驗，讓民眾能近距離接觸到體感教育帶來的視覺、聽覺及觸覺等不同感受；轉運站則辦理系列體感內容開發課程，打造高雄市體感學習地圖。

范巽綠表示，體感教育可結合各領域的學習，將可發揮科技最佳潛能，創造虛擬體感無限可能，開啟教育新模式，將令人難以理解的各項知識，透過體感科技，讓社會大眾主動學習，增添學習的趣味性。

她說，社教館作為全國第一座結合產官學打造，提供民眾近距離體感的體驗基地，未來教育部也將與地方縣市教育局處一起努力，讓台灣的體感教育持續深化茁壯。

高雄市教育局副局長陳佩汝表示，將以社教館體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站為示範點，透過產學合作模式，引進更多教育資源，培育AR/VR教材開發教師，持續打造體感學習地圖。

經濟部工業局指出，社教館體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站是產學合作示範場域，工業局將持續發展體感科技研發計畫，推動國內容產業升級轉型，投入高效能、高附加價值及高創新應用的服務與產品發展。

高雄市經濟教育局
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