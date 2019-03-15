衛生所新建工程動土 金沙鎮向前走

2019-03-15 16:29 中央社 金門縣15日電



金門縣金沙鎮衛生所新建工程今天舉行動土儀式。縣長楊鎮浯表示，金沙鎮是高齡化社區，先把老人醫療照護工作做好，金沙鎮將可再一步步向前發展。

新建金沙鎮衛生所位處金沙鎮人口密集的沙美車站、金沙國小附近。楊鎮浯致詞表示，老人健康照護是施政優先項目，尤其金沙鎮是高齡化社區，公共衛生、基層醫療和長照、日照需求極大，樂見工程順利動土。

楊鎮浯說，有人老人醫療照護，金沙鎮其他發展將一步步展開，除了長輩健康，同時要讓金沙鎮的年輕人有競爭力，讓大家看到不一樣的金沙鎮。

縣議會副議長周子傑表示，相較其他鄉鎮，金沙鎮發展確實較慢，但「不怕慢，做就對了」，縣議會全力支持金沙鎮，期盼衛生所未來提供民眾多元服務。

衛生局長王漢志表示未來，金沙鎮衛生所落成啟用後，預估門診人數、預防注射人數等各項業務都會倍數成長，可提供居民更完善的社區醫療保健服務。

新建金沙鎮衛生所總工程款新台幣5180萬元，其中由衛生福利部補助工程款4403萬元，縣府自籌777萬元。預計109年7月竣工。衛生局表示，到時將解決金沙鎮衛生所空間不足窘境，提供民眾更優質完善服務。

新建金沙鎮衛生所完工是棟地上4層、地下1層大樓，1到3樓將做為醫療診間、檢查室、衛教室、辦公室和會議室等；4樓規劃為日照中心，提供長者白天托顧，落實社區照顧功能及在地養老政策。

現有的金沙鎮衛生所是在民國80年8月落成啟用，迄今已超過27年。衛生局表示，近年金沙鎮設籍人口及衛生所服務項目逐年增加，衛生所空間已不敷使用，部分業務推動受限。因此，衛生局向衛福部國民健康署爭取前瞻計畫經費新建衛生所，提升門診醫療、公共衛生及長期照護服務品質。