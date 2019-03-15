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屏東南島族群婚禮 吸引中國日本新人參加

2019-03-15 16:15中央社 屏東縣15日電

由茂林國家風景區管理處主導的「南島族群婚禮」，明天將在屏東瑪家鄉為10對新人舉行傳統的排灣族婚禮，繼去年後，今年再度吸引1對日本新人參加，並首度有中國新人參加。

今年邁入第14年的「南島族群婚禮」，由茂管處主導，每年3月份分別由屏東三地門鄉、瑪家鄉及霧台鄉輪流主辦，今年輪由排灣族的瑪家鄉主辦，明天將以「北葉村傳統神話與古禮」為主題，為10對報名的新人舉辦排灣族傳統婚禮。

茂管處表示，南島婚禮去年首度有日本新人參加，去年9月觀光局在日本東京舉辦旅遊展，茂管處特別請這對新人在旅展中分享參加排灣族婚禮的經驗，吸引1對新人參加今年的南島婚禮。

茂管處表示，這對新人的新郎，父親是日本人，母親是瑪家鄉排灣族，從小就在日本生活成長，長大時有時間就會回來母親的家鄉旅遊踏青，喜歡原住民傳統文化，得知有南島婚禮，特地回到台灣以母親家族的傳統儀式來完成自己的終身大事。

今年也首度有中國新人參加，茂管處表示，這對新人來自中國福建省，在朋友的介紹下得知南島婚禮的活動，喜愛原民文化的兩人於是決定以特別的方式互許終生，留下難忘的回憶。

茂管處表示，今年參加南島婚禮的10對、20名新人中，有一半以上是原住民。

明天所舉辦的排灣族傳統婚禮包括「求婚」、「送採薪禮」、「豎鞦韆架」、「下聘」及「成婚」。

茂管處表示，南島婚禮系列活動從於3月2日起每週六、日在瑪家鄉的禮納里遊客中心有「原味部落市集」；另外，瑪家鄉、三地門鄉和霧台鄉公所在3月份的週六、日都有安排活動，歡迎民眾到部落體驗。

婚禮排灣族原住民
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