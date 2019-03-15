讓民眾安心生小孩 澎湖公私協力托嬰中心誕生

2019-03-15 14:57 中央社 澎湖縣15日電



澎湖第一座公私協力托嬰中心今天在馬公誕生，將有專業托育人員提供幼兒周全的照顧，目前尚有空間可收托十幾位0至2歲的幼兒，另外，2所幼兒園都各增1班，入學免抽籤，要讓民眾放心生小孩。

馬公光榮公私協力托嬰中心今天由澎湖縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、議員陳慧玲、社會處長蘇啟昌與東台灣幼兒教保專業促進會理事長陳淑芳等人共同揭牌，並實地參觀托嬰中心的設施。

澎湖縣長賴峰偉表示，現在的父母為減輕生活的負擔不敢生小孩，導致少子化成為國安問題。縣府在兒童福利方面，除了生育1胎至3胎，補助3萬至7萬元外，0至6歲免健保費，2至12歲還可享機票半價補助，這些政策都是全台獨步。

另外為解決父母托育問題，開辦公私協力托嬰中心，提供育兒家庭多元照顧措施，減輕家長的經濟負擔，也是10大政見中率先完成的。

賴峰偉並指出，除了公私協力托嬰中心外，今年馬公與中興2幼兒園也各增加1班，讓家長免於排隊抽籤，未來還將推動社會住宅與老人安養中心，從嬰兒至老人，一貫承接下來，獲得完善的照顧。

金門縣府社會處長蘇啟昌表示，澎湖在公共化托育服務，除了去年在湖西與五德2處設置有社區公共托育家園外，馬公光榮公私協力托嬰中心委由具有專業的教保師資的東台灣幼兒教保專業促進協會來辦理，可托育25名嬰兒，目前已收托10位，尚有空間可收托，也預計在2年內成立5處公共托育中心。