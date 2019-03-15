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高雄首創體感教育學習地圖規劃中心 提供民眾免費體驗

2019-03-15 14:52聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市立社會教育館「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」今天正式掛牌，位社教館地下1樓，將開放民眾免費體驗AR/VR，目前有清明上河圖、益智射擊類等多項體驗，學生也用手機藉著VR與互動，大家都玩得不亦樂乎。

經濟部工業局與高雄市教育局、經發局結合產官學合作，在高雄市社教館成立「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」，是全國首創提供民眾免費AR/VR體驗互動，將各領域學習以體驗具體化。

教育部次長范巽綠局長今天主持體感中心揭牌，也親身體驗戴上VR眼鏡，猶如進入清明上河圖與古人相遇。她表示，體感科技是以AR擴增實境、VR虛擬實境、MR混合實境互動操控裝置為核心，擴大到人體互動感知的創新應用，以軟硬體整合，導入教育、醫療、建築、娛樂、商務等領域應用，歡迎高雄市民都能來免費體驗。

在經濟部工業局前瞻計畫支持下，體感中心展示清明上河圖虛擬數位內容，使用者可以透過穿戴體感設備，如臨實境穿梭回北宋實地物景風光。另外也將規劃一系列課程，讓師生對AR、VR有更多的認識，從中發掘並培育A/VR相關人才。

高雄市社教館「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」啟用後，將陸續開放體驗，高雄市各級學校的師生能於上午先行預約體驗，下午則對外開放民眾預約登記體驗。

經濟部工業局科長林青嶔表示，行政院於2016年推動產業發展政策基盤「數位國家‧創新經濟發展方案」，規劃以數位科技作為國家發展基磐，在硬體與軟體建設並重原則，建構有利數位創新基礎環境，提升高值創新經濟，以擴大台灣數位經濟規模。

高雄市教育局副局長陳佩汝表示，教育局率先運用社會教育館與產學合作打造最新提供民眾體感體驗場域，透過產學合作模式吸引更多教育資源的引進，包括虛擬實境丶人工智慧的應用。未來將以社教館體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站為示範點，培育AR/VR教材開發教師，以持續打造全市體感學習地圖為目標。 

教育部次長范巽綠體驗動感數位科技。記者徐如宜／攝影
教育部次長范巽綠體驗動感數位科技。記者徐如宜／攝影
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高雄市社教館「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」揭牌，將開放民眾免費體驗AR...
高雄市社教館「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」揭牌，將開放民眾免費體驗AR/VR。記者徐如宜／攝影
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高雄市立社會教育館「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」揭牌，將開放民眾免費體...
高雄市立社會教育館「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」揭牌，將開放民眾免費體驗AR/VR。記者徐如宜／攝影
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高雄市立社會教育館「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」揭牌，將開放民眾免費體驗AR/VR。記者徐如宜／攝影
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高雄市立社會教育館「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」揭牌，將開放民眾免費體驗AR/VR。記者徐如宜／攝影
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高雄市經濟教育局
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