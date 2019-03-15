高雄首創體感教育學習地圖規劃中心 提供民眾免費體驗

2019-03-15 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立社會教育館「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」今天正式掛牌，位社教館地下1樓，將開放民眾免費體驗AR/VR，目前有清明上河圖、益智射擊類等多項體驗，學生也用手機藉著VR與互動，大家都玩得不亦樂乎。

經濟部工業局與高雄市教育局、經發局結合產官學合作，在高雄市社教館成立「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」，是全國首創提供民眾免費AR/VR體驗互動，將各領域學習以體驗具體化。

教育部次長范巽綠局長今天主持體感中心揭牌，也親身體驗戴上VR眼鏡，猶如進入清明上河圖與古人相遇。她表示，體感科技是以AR擴增實境、VR虛擬實境、MR混合實境互動操控裝置為核心，擴大到人體互動感知的創新應用，以軟硬體整合，導入教育、醫療、建築、娛樂、商務等領域應用，歡迎高雄市民都能來免費體驗。

在經濟部工業局前瞻計畫支持下，體感中心展示清明上河圖虛擬數位內容，使用者可以透過穿戴體感設備，如臨實境穿梭回北宋實地物景風光。另外也將規劃一系列課程，讓師生對AR、VR有更多的認識，從中發掘並培育A/VR相關人才。

高雄市社教館「體感教育學習地圖規劃中心暨教材轉運站」啟用後，將陸續開放體驗，高雄市各級學校的師生能於上午先行預約體驗，下午則對外開放民眾預約登記體驗。

經濟部工業局科長林青嶔表示，行政院於2016年推動產業發展政策基盤「數位國家‧創新經濟發展方案」，規劃以數位科技作為國家發展基磐，在硬體與軟體建設並重原則，建構有利數位創新基礎環境，提升高值創新經濟，以擴大台灣數位經濟規模。