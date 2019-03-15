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6公頃愛文全換蜜雪 果農種出吉字芒果買氣超旺

2019-03-15 13:54中央社 屏東縣15日電

屏東縣潮州鎮芒果農潘連進將原先6公頃的愛文芒果全部汰換成高雄區農業改良場授權的蜜雪芒果，還發想用套袋烙印技術讓芒果長出來果皮上有「吉」字，送禮市場買氣大增。

43歲的潘連進是第3代芒果農，自己種植芒果已有25年的經驗，原先種植一般主流的愛文芒果，2014年向高雄區農業改良場取得新品種芒果「蜜雪」的非專屬授權，成為全台第一位取得「蜜雪」授權並量產的農民

之後潘連進將6公頃的愛文芒果全部汰換成蜜雪芒果，自己先量產成功後，讓農民有信心，再把苗推廣給農民。今年因暖冬，芒果提早採收，潘連進的芒果連續10天在台北拍賣市場賣到最高價每公斤350元，比去年首批芒果每公斤約200元高出許多。

潘連進今年的芒果也大不同，每顆芒果長出來表皮都有「吉」的字樣。

潘連進表示，這是他經過2年的試驗才成功的，發想來自於朋友送心型盒裝的文旦柚給他，啟發他是不是能讓芒果增加喜氣。

潘連進說，他和紙袋公司討論，在套袋上印上深黑字體，套上芒果後光線無法穿透，經過一段時間就呈現所要的字樣。他曾用愛文芒果嘗試，但愛文的表皮顏色較深紅，效果不佳，蜜雪表皮顏色粉紅且帶亮黃色，芒果熟成轉色時，成功的讓「吉」字顯現出來。

這批有「吉」字的芒果共1500顆，潘連進說，價格上並沒有因此變貴，但在宅配市場和送禮市場增加了買氣，他已抓到了如何烙字的技巧，下一批端午節前後採收的芒果約有5萬顆，將分別烙「大吉」及「大利」。

潘連進表示，蜜雪比愛文更具抗病力及耐存力，因此吸引不少海外訂單，尤其是香港，已有不少外銷，蜜雪可以採收到8月份，他正想辦法用產期調節技術能讓芒果在過年後結果。

選育出蜜雪的高雄區農業改良場研究員李雪如表示，蜜雪是愛文的後代，歷經10年才選育出來，甜度高、耐儲存，室溫上架時間約7天，比愛文時間長。目前全台灣授權可以販售種苗的農民有3人，屏東是潘連進，另外台東及台南各有一名。潘連進的巧思增加了蜜雪的價值。

芒果農民香港
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