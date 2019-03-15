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2019南島婚禮登場 日籍新人循排灣古禮情定終身

2019-03-15 13:18聯合報 記者江國豪╱即時報導

「2019南島族群婚禮-情牽大武山愛戀 Masilid」，於今明兩日浪漫登場，今年由瑪家鄉公所主辦，以「北葉村傳統神話與古禮」為主題，遵循排灣族傳統婚禮，經「求婚」、「送採薪禮」、「豎鞦韆架」、「下聘」及「成婚」等儀式，完成新人的終身大事；嚴謹神聖的婚禮儀式，象更徵婚姻不僅是2人世界的美好幸福，也是彼此分攤責任、相互扶持的開始。

茂管處長簡慶發表示，南島婚禮開辦至今已14年，由茂林國家風景處管理處的協調下，每年3月分別由三地門、瑪家、霧台分年主辦。今年更是有兩對外國新人報名，也誠摯的歡迎更多外國新人前來參加以原住民貴族傳統婚禮儀式互訂終身。

日籍新人小橋.忠広先生說，父親是日本人，母親是瑪家鄉排灣族，長年在日本生活，長大後偶爾回到母親家鄉旅遊，因從小聽過母親說著原住民文化故事，也特別喜歡原住民傳統文化，今年特別回到台灣以母親家族的傳統儀式，遵循古禮與妻子攜手完成終身大事。

另一對新人則是來自中國福建省，在朋友的介紹下得知南島婚禮的活動，喜愛原民文化的兩人於是決定以特別的方式互許終生，留下難忘的回憶。

除了明天（16日）的主婚禮重頭戲外，茂管處於3月2日起每週六、日在禮納里遊客中心有「原味部落市集」，現場有排灣族傳統鞦韆與童玩供民眾體驗，還有原鄉手工藝品、部落美食等，並結合周邊1n1原創工坊推出手作體驗活動。另於茂管處新威遊客中心辦理為期3個月的歷年南島婚禮的精彩照片回顧展覽。

另外，瑪家鄉公所每週六日在北葉部落及禮納里部落將有部落巡禮、美食饗宴、傳統飾品DIY、舊部落探勘之旅、生態觀察與解說活動等。

霧臺鄉公所將規劃有『愛你一世幸福啟程』套裝蜜月一日及二日行程。

三地門鄉公所除幸福好農假日市集外，另有部落生態遊程-愛在部落輕旅行、野餐及星空電影院等精彩豐富的文化體驗活動。

「2019南島族群婚禮-情牽大武山愛戀 Masilid」，於今明兩日浪漫登場，今...
「2019南島族群婚禮-情牽大武山愛戀 Masilid」，於今明兩日浪漫登場，今年由瑪家鄉公所主辦，以「北葉村傳統神話與古禮」為主題，遵循排灣族傳統婚禮完成新人的終身大事。圖／林國家風景處管理處提供
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「2019南島族群婚禮-情牽大武山愛戀 Masilid」，於今明兩日浪漫登場，今...
「2019南島族群婚禮-情牽大武山愛戀 Masilid」，於今明兩日浪漫登場，今年由瑪家鄉公所主辦，以「北葉村傳統神話與古禮」為主題，遵循排灣族傳統婚禮完成新人的終身大事。圖／林國家風景處管理處提供
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「2019南島族群婚禮-情牽大武山愛戀 Masilid」，於今明兩日浪漫登場，今年由瑪家鄉公所主辦，以「北葉村傳統神話與古禮」為主題，遵循排灣族傳統婚禮完成新人的終身大事。圖／林國家風景處管理處提供
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「2019南島族群婚禮-情牽大武山愛戀 Masilid」，於今明兩日浪漫登場，今年由瑪家鄉公所主辦，以「北葉村傳統神話與古禮」為主題，遵循排灣族傳統婚禮完成新人的終身大事。圖／林國家風景處管理處提供
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婚禮原住民排灣族
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