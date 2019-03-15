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癮君子注意！高雄公車計程車候車亭禁菸4月1日取締

2019-03-15 12:49聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市政府衛生局與交通局今天於衛生局大樓，舉辦「無菸候車亭健康伴我行」記者會，宣布高雄市831座公車、計程車候車亭、哈瑪星旅運接駁中心候車亭及高鐵左營站前候車亭，自108年1月1日起為全面禁菸場所，宣導期3個月即將結束，從4月1日起進行違規取締，吸菸者最高處1萬元罰鍰。

高雄市副秘書長蔡柏英表示，近年來民眾健康意識提升，建議「公車候車亭應禁菸」的聲浪不絕於耳，為了保障不吸菸民眾健康權益，並兼顧公車候車環境品質，高雄市政府衛生局結合交通局、觀光局、環保局、高雄港務分公司及臺灣高速鐵路公司等公私部門，攜手共創無菸環境。

衛生局最近密集前往各公車亭進行宣導，提醒民眾禁菸規定，目前搭乘公車以長者、女性、學生及幼童最多，衛生局希藉由公告公車、計程車候車亭為禁菸場所，讓候車的民眾免於二手菸危害。

衛生局表示，公車、計程車候車亭是指具有雨庇，可提供候車民眾遮陽蔽雨的簡易設施物，禁菸的範圍依候車亭屋簷之垂直投影面積區域。從4月1日起衛生局將加強派員稽查及取締，違者依法處新臺幣2000元到1萬元罰鍰。

衛生局表示，除了候車亭禁菸，並推動257家高中職以下學校無菸通學步道及澄清湖風景區除吸菸區外全面禁菸，未來也將持續推動無菸環境的建置。目前高市共有509家醫事機構，提供二代戒菸門診服務，只要透過戒菸藥物、貼片、口嚼錠及專業戒菸衛教的協助，就可以輕鬆戒菸，既省錢又賺健康。

高雄市政府團隊宣誓拒吸二手菸，營造無菸新環境。圖／高雄市衛生局提供
高雄市政府團隊宣誓拒吸二手菸，營造無菸新環境。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市政府團隊宣誓拒吸二手菸，營造無菸新環境。圖／高雄市衛生局提供
高雄市政府團隊宣誓拒吸二手菸，營造無菸新環境。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市831座公車、計程車候車亭、哈瑪星旅運接駁中心候車亭及高鐵左營站前候車亭全...
高雄市831座公車、計程車候車亭、哈瑪星旅運接駁中心候車亭及高鐵左營站前候車亭全面禁菸，4月1日起進行違規取締，吸菸者最高處1萬元罰鍰。記者徐如宜／攝影
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禁菸公車戒菸
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