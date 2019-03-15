癮君子注意！高雄公車計程車候車亭禁菸4月1日取締

2019-03-15 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市政府衛生局與交通局今天於衛生局大樓，舉辦「無菸候車亭健康伴我行」記者會，宣布高雄市831座公車、計程車候車亭、哈瑪星旅運接駁中心候車亭及高鐵左營站前候車亭，自108年1月1日起為全面禁菸場所，宣導期3個月即將結束，從4月1日起進行違規取締，吸菸者最高處1萬元罰鍰。

高雄市副秘書長蔡柏英表示，近年來民眾健康意識提升，建議「公車候車亭應禁菸」的聲浪不絕於耳，為了保障不吸菸民眾健康權益，並兼顧公車候車環境品質，高雄市政府衛生局結合交通局、觀光局、環保局、高雄港務分公司及臺灣高速鐵路公司等公私部門，攜手共創無菸環境。

衛生局最近密集前往各公車亭進行宣導，提醒民眾禁菸規定，目前搭乘公車以長者、女性、學生及幼童最多，衛生局希藉由公告公車、計程車候車亭為禁菸場所，讓候車的民眾免於二手菸危害。

衛生局表示，公車、計程車候車亭是指具有雨庇，可提供候車民眾遮陽蔽雨的簡易設施物，禁菸的範圍依候車亭屋簷之垂直投影面積區域。從4月1日起衛生局將加強派員稽查及取締，違者依法處新臺幣2000元到1萬元罰鍰。