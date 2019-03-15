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整棟出租？長治鄉公所掛3大「租」字 鄉民熱議

2019-03-15 12:24聯合報 記者江國豪╱即時報導

招租看板引起鄉民誤會，長治鄉公所已加註「廣告招租」字樣。記者江國豪／攝影
招租看板引起鄉民誤會，長治鄉公所已加註「廣告招租」字樣。記者江國豪／攝影
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屏東縣長治鄉公所，近期懸掛3面輸出看板，黃色底圖襯托大大「租」字，不少鄉民看到嚇了一跳，以為鄉公所要整棟出租！

記者實地前往長治鄉公所了解，原來整體建物已使用超過50年，8年前做過評估有安全疑慮而進行耐震補強，所以建物前後共6處，以鋼骨結構呈現「Ｘ」形狀進行補強，但有鄉民代表認為公所門面被打上3道大「Ｘ」實在不美觀，而且可能影響風水，才要求鄉公所改善。

招租看板引起鄉民誤會，目前鄉公所已經加註「廣告招租」，長治鄉公所主任秘書康思源說，一來是透過廣告看板來遮醜，二來也為拮据的鄉庫帶來多一點財源，由於鄉公所老舊不堪，除外觀磁磚剝落、內部也有多處漏水，這棟超過50年建物早就符合改建標準，但鄉庫拮据建設、福利都不夠用了，更何況改建得撥出數百萬的配合款，真的是「巧婦難為無米之炊」，即使進行外觀拉皮等修繕，也只能應急一時，而且做太多，又會讓建物無法符合改建標準，真的很兩難。

據了解，長治鄉公所4年前共負債8千萬，如今仍有4千多萬。長治鄉長古佳川表示，不願再增加公所負債，會持續開源節流還債，公所內的辦公桌椅等雖已老舊仍繼續使用，但舊建物安全性實在傷透腦筋，因為長治鄉自有財源資源並不多，實在付不出的配合款進行改建，透過廣告牆招租能稍稍為鄉庫帶進收入，目前規劃1面廣告牆每月租金5000元，若是公益性質廣告或長年租約會另訂折扣，但更希望縣府體察地方需求，讓長治鄉民能享有公平的財政分配。

長治鄉公所建物使用超過50年，8年前評估有安全疑慮做耐震補強，廣告看板後方以鋼骨...
長治鄉公所建物使用超過50年，8年前評估有安全疑慮做耐震補強，廣告看板後方以鋼骨結構呈現「Ｘ」形狀。記者江國豪／攝影
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屏東縣長治鄉公所，近期懸掛起3面看板，黃色底圖襯托大大「租」字，不少鄉民看到嚇了...
屏東縣長治鄉公所，近期懸掛起3面看板，黃色底圖襯托大大「租」字，不少鄉民看到嚇了一跳，以為鄉公所要整棟出租。圖／讀者提供
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