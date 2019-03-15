整棟出租？長治鄉公所掛3大「租」字 鄉民熱議

2019-03-15 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



招租看板引起鄉民誤會，長治鄉公所已加註「廣告招租」字樣。記者江國豪／攝影 分享 facebook 屏東縣長治鄉公所，近期懸掛3面輸出看板，黃色底圖襯托大大「租」字，不少鄉民看到嚇了一跳，以為鄉公所要整棟出租！

記者實地前往長治鄉公所了解，原來整體建物已使用超過50年，8年前做過評估有安全疑慮而進行耐震補強，所以建物前後共6處，以鋼骨結構呈現「Ｘ」形狀進行補強，但有鄉民代表認為公所門面被打上3道大「Ｘ」實在不美觀，而且可能影響風水，才要求鄉公所改善。

招租看板引起鄉民誤會，目前鄉公所已經加註「廣告招租」，長治鄉公所主任秘書康思源說，一來是透過廣告看板來遮醜，二來也為拮据的鄉庫帶來多一點財源，由於鄉公所老舊不堪，除外觀磁磚剝落、內部也有多處漏水，這棟超過50年建物早就符合改建標準，但鄉庫拮据建設、福利都不夠用了，更何況改建得撥出數百萬的配合款，真的是「巧婦難為無米之炊」，即使進行外觀拉皮等修繕，也只能應急一時，而且做太多，又會讓建物無法符合改建標準，真的很兩難。