穿越時空？35年前老照片 驚見路人神似韓國瑜

2019-03-15 10:43 聯合新聞網 綜合報導



有網友在瀏覽照片時，發現35年前高雄鹽埕區的舊照片裡竟然有一名機車騎士（右下）長相激似韓國瑜。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 高雄市長韓國瑜人氣紅不讓，所到之處都吸引許多支持者瘋狂追星，但這股「韓流」穿越時空了嗎？有網友在臉書「爆廢公社」貼出一張35年前的照片，地點是高雄市鹽埕區，照片裡竟然出現一名激似韓國瑜的民眾，讓原PO開玩笑的說「也太早去高雄探查民情了吧」。

原PO日前無聊上網瀏覽老照片，想感受一下早期的台灣風情，無意間看到一張1984年高雄鹽埕區的舊照片，但這張照片卻讓他嚇了一大跳。照片中街景有著濃濃的復古風，有學生騎著腳踏車，還有許多機車騎士穿梭道路，當時並沒有嚴格規定騎車得戴安全帽，因此很清楚的可以看到騎士的容貌。不過原PO發現照片右下方有名機車騎士戴著墨鏡，穿著白襯衫、卡其色長褲，頭上頂著光頭造型，騎著偉士牌機車，長相神似現任的高雄市長韓國瑜。

原PO笑說「幾十年前野生韓國瑜早就在高雄探查民情啦？心機太重了吧，而且你也太早過去了吧！」網友看了也笑說「穿越時空」、「真強，這都給你找到」、「還真的有點像」、「怎麼感覺是『來自星星的你』的橋段、「1984？那時他不是還有頭髮」、「禿太久了吧」、「時空旅行者」。

不過也有網友懷念起過去的年代，「好復古又令人民生安樂的年代」、「那是台灣經濟起飛令人懷念的年代」、「好懷念的招牌哦」、「那時沒霧霾真好」。