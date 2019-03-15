韓國瑜兩個拳頭理論 高雄社會住宅新增弱勢戶

2019-03-15 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄現有社會住宅計有315戶，都已出租額滿，未來將持續規劃興建，近三年內，將再增加600戶以上。圖／高雄市都發局提供 分享 facebook 高雄市長韓國瑜上任後打出兩拳頭理論，右手賺大錢，左手照顧弱勢，都發局遵循韓國瑜承諾，紓解弱勢家庭租屋壓力，在新推出的社會住宅包租代管計畫新增弱勢戶100名額，只要媒合成功，且符合資格者，就可以市場行情租金的一半，租到合適的房屋，最高可享有6000元租金補助。

高雄都發局長林裕益說，推行社會住宅包租代管計畫，是為了鼓勵有多餘空屋的房主，能將房屋釋出交由租賃服務業者，再以「包租」擔任二房東，或「代管」代替房東管理方式，媒合有租屋需求的房客，好讓設籍高雄，或在高雄就學、就業的租屋者，找到合適住宅。

林裕益又說，包租代管計畫是都發局多元輔助住宅方案之一，利用民間多餘空屋，藉由租賃服務業專業加以媒合，補助提供便宜房租，不僅能使市民安居高雄，也能活化利用民間空屋資源，是活化閒置空屋，照顧租屋族的雙贏政策。

都發局住宅發展處長翁浩建表示，高雄現有社會住宅計有315戶，都已出租額滿，市府未來將持續規劃興建，近三年內，將再增建600戶以上。興建期間，市府將另以「租金補貼」及「社會住宅包租代管」等計畫，儘量滿足弱勢住戶需求提出申請補助，減輕住宅支出負擔。

林裕益透露，除了現行輔助社會住宅政策以外，都發局目前也正協請市府財政局、教育局盤點提供市有閒置房舍或校舍教室資料，評估修繕轉型為社會住宅可行性，以活化既有資產，挹注社會住宅需求。