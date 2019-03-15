親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「服務範圍不只高雄」吳：若韓國瑜當總統不會對不起高雄

「醫院也收不下去」最快五月！器捐者健保免部分負擔

韓國瑜兩個拳頭理論 高雄社會住宅新增弱勢戶

2019-03-15 08:15聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄現有社會住宅計有315戶，都已出租額滿，未來將持續規劃興建，近三年內，將再增...
高雄現有社會住宅計有315戶，都已出租額滿，未來將持續規劃興建，近三年內，將再增加600戶以上。圖／高雄市都發局提供
分享
高雄市長韓國瑜上任後打出兩拳頭理論，右手賺大錢，左手照顧弱勢，都發局遵循韓國瑜承諾，紓解弱勢家庭租屋壓力，在新推出的社會住宅包租代管計畫新增弱勢戶100名額，只要媒合成功，且符合資格者，就可以市場行情租金的一半，租到合適的房屋，最高可享有6000元租金補助。

高雄都發局長林裕益說，推行社會住宅包租代管計畫，是為了鼓勵有多餘空屋的房主，能將房屋釋出交由租賃服務業者，再以「包租」擔任二房東，或「代管」代替房東管理方式，媒合有租屋需求的房客，好讓設籍高雄，或在高雄就學、就業的租屋者，找到合適住宅。

林裕益又說，包租代管計畫是都發局多元輔助住宅方案之一，利用民間多餘空屋，藉由租賃服務業專業加以媒合，補助提供便宜房租，不僅能使市民安居高雄，也能活化利用民間空屋資源，是活化閒置空屋，照顧租屋族的雙贏政策。

都發局住宅發展處長翁浩建表示，高雄現有社會住宅計有315戶，都已出租額滿，市府未來將持續規劃興建，近三年內，將再增建600戶以上。興建期間，市府將另以「租金補貼」及「社會住宅包租代管」等計畫，儘量滿足弱勢住戶需求提出申請補助，減輕住宅支出負擔。

林裕益透露，除了現行輔助社會住宅政策以外，都發局目前也正協請市府財政局、教育局盤點提供市有閒置房舍或校舍教室資料，評估修繕轉型為社會住宅可行性，以活化既有資產，挹注社會住宅需求。

林裕益又說，為提供市民購屋低利率貸款優惠服務，也將多方與銀行業者洽商協議，推出市民購屋貸款優惠利率方案，鼓勵國人移居高雄，安居樂業。

高雄推動社會住宅包租代管計畫。圖／高雄市都發局提供
高雄推動社會住宅包租代管計畫。圖／高雄市都發局提供
分享
包租代管計畫是高雄市都發局多元輔助住宅方案之一，利用民間多餘空屋，藉由租賃服務業...
包租代管計畫是高雄市都發局多元輔助住宅方案之一，利用民間多餘空屋，藉由租賃服務業專業加以媒合，補助提供便宜房租。圖／高雄市都發局提供
分享

社會住宅韓國瑜房東
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

3月最適合種樹 屏東林管處要送樹苗6050株

2019-03-15 07:55

七賢國中拆舊校舍 建物倒塌毀車

2019-03-14 23:57

高市青海陸橋拆除昨通車 不到1個月

2019-03-14 23:46

高雄首件公辦都更今簽約 將推捷運青宅

2019-03-14 23:31

王金平20日金門成立後援會 王氏宗親會將動員力挺

2019-03-14 23:06

美濃農業資材中心 植物醫生進駐

2019-03-14 23:02

呼應韓國瑜愛情產業鏈 大同醫院幸福諮詢特診開跑

2019-03-14 19:59

水利署督促南水局 加強河川砂石疏濬

2019-03-14 19:58

暖冬害得洋蔥長不大 恆春蔥農咬牙搶收

2019-03-14 19:04

台灣燈會果然超強！「海與光」在日勇奪最佳東亞影像獎

2019-03-14 18:41

立委選戰 屏東綠營「沖咖啡」戰「蜂蜜檸檬水」

2019-03-14 18:14

高雄需要錢 韓國瑜：市民跟我拍照要喊「高雄發大財」

2019-03-14 17:45

屏東吹變裝風！吃韓食穿韓服 網美拍不停

2019-03-14 15:21

公園蓋活動中心 網紅議員蔣月惠再度率眾抗議

2019-03-14 15:09

香港文化教父推高雄觀光：文化是光！觀光亦是觀文化

2019-03-14 14:53

不用到山區部落 小米披薩屏東吃得到

2019-03-14 14:35

買農藥像逛超市 全台首座「綠色農業資材中心」啟用

2019-03-14 14:02

學生因遺傳性罕病失明 各界慨捐300萬送愛到旗津

2019-03-14 12:07

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

只有宜蘭人才懂 這家超市CP值完封全聯、頂好

2019-03-14 09:43

搶在政府春遊補助前 台東5特色飯店住一天送一天

2019-03-14 11:13

重現百年香路！台南下營茅港媽徒步到大天后宮參謁

2019-03-14 12:24

你有多強！月領2萬3到10萬 嘉義馬稠後徵才

2019-03-14 11:05

民眾瘋懸日建議封街 嘉義市府：仍待評估

2019-03-14 14:23

淡江大橋主橋段動工！ 2024年完工可省25分鐘車程

2019-03-14 11:19

好美的門票！ 阿里山森林遊樂區花季限定紀念票券

2019-03-14 09:23

埔里殯儀館興建又遭抗議 居民開吊臂車阻動工

2019-03-14 15:35

柯文哲到處砍錢 汪志冰：龍山文創B2年燒3千萬、來客個位數

2019-03-14 15:13

麻豆柚農出面訴苦 批謝龍介外行打亂文旦行情

2019-03-14 17:14

竹東下水道管線下周起施工 部分車道將封閉

2019-03-14 16:48

高雄需要錢 韓國瑜：市民跟我拍照要喊「高雄發大財」

2019-03-14 17:45

台灣燈會果然超強！「海與光」在日勇奪最佳東亞影像獎

2019-03-14 18:41

立委選戰 屏東綠營「沖咖啡」戰「蜂蜜檸檬水」

2019-03-14 18:14

高美燈塔其實有2座 一座在高美濕地一座在派出所

2019-03-14 10:22

麻豆文旦滯銷倒果園？ 黃偉哲：別移花接木傷害農民

2019-03-14 14:38

6幼犬裝箱被棄基隆山區 動保所：查獲均採最高罰15萬

2019-03-14 19:45

雲林縣府結合悠遊卡功能 擬推行動縣民卡

2019-03-14 16:27

買農藥像逛超市 全台首座「綠色農業資材中心」啟用

2019-03-14 14:02

台南市議會也能賞花燈 七彩時光隧道好吸睛

2019-03-14 10:46

中央、地方「對談」台中捷運延伸案 砲火四射

2019-03-14 17:17

貨出去、錢進來！中市辦首屆購物節 滿500可抽千萬豪宅

2019-03-14 15:24

淡江大橋主體工程終於開工 小英與侯友宜一起動土

2019-03-14 12:44

南市府稱去年文旦棄置為品質不佳 柚農駁：賣價低虧本

2019-03-14 16:17

呼應韓國瑜愛情產業鏈 大同醫院幸福諮詢特診開跑

2019-03-14 19:59

高市青海陸橋拆除昨通車 不到1個月

2019-03-14 23:46

豐原天空很熱鬧黑鷹直升機群飛 歐巴桑也停車拍照

2019-03-14 10:18

3年前他80歲生日種苗木 現在變小樹林了

2019-03-14 12:04

為了牠揪團下海清漁網 網友：最棒的情人節禮物

2019-03-14 19:02

布澎航線去年運量跌破50萬人 觀光業盼政府拚觀光止跌

2019-03-14 14:51

花蓮返鄉專車放寬在地工作者購票 遭批看得到吃不到

2019-03-14 11:33

雲林台灣好行 雙路線新增6大景點

2019-03-14 10:17

公園蓋活動中心 網紅議員蔣月惠再度率眾抗議

2019-03-14 15:09

淡江大橋主橋段動工 5年後完工可省25分鐘車程

2019-03-14 14:32

擺脫「蚊子園區」汙名 宜蘭科學園區新增2件投資案

2019-03-14 20:00

縫合美術館和內惟地區 高市青海陸橋今通車

2019-03-14 13:16

竹縣中小學生免費營養午餐 今年9月加碼在地有機食材

2019-03-14 12:30

挑戰落差846公尺蛟龍瀑布下溯 溪谷協會明出發完整記錄

2019-03-14 16:59

北市免費5路掃墓公車 3月23日開始營運

2019-03-14 11:59

淡江大橋動工侯友宜盼再相會 蔡英文：一定會見面合作

2019-03-14 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top