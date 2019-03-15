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3月最適合種樹 屏東林管處要送樹苗6050株

2019-03-15 07:55聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

3月是植樹月，屏東林區管理處在本月的每周六、日及3月21日世界森林日，在墾丁、雙流國家森林遊樂區，林後四林平地森林園區，恆春、旗山、六龜工作站，及屏東台糖縣民公園，同步舉辦贈（換）樹苗活動，將送出桂花、含笑花等11種6050株的苗木，想要種樹的朋友千萬不要錯過。

3月是最適合種樹的季節，為了鼓勵民眾多植樹，屏東林區管理處本月起陸續在高、屏、澎地區辦理贈苗活動，林管處表示，本月的每個星期六、日在墾丁、雙流國家森林遊樂區，憑入園發票1張可換取樹苗1株，每天限量80株。

3月21日（星期四）世界森林日上午9時起，在林後四林平地森林園區及恆春、旗山、六龜工作站同步辦理贈苗活動，只要有心要植樹即贈樹苗1株，憑當期紙本發票或列印之電子發票2張可換取樹苗1株（以發票兌換樹苗最多2株）。

另外，3月23日（星期六）屏東林管處及屏東縣政府在屏東台糖縣民公園合辦屏東區域植樹活動，只要植樹後交回植樹工具；或至林務局森活情報站、屏東林業服務小棧、墾丁國家森林遊樂區、雙流國家森林遊樂區、雙流自然教育中心，任一粉絲頁留言「延伸島嶼生命綠、#植樹月、#林務局屏東林區管理處」；或憑當期紙本發票或列印之電子發票2張，即贈樹苗1株。

屏東林管處表示，所有贈苗種類中，龍柏、黃金側柏及長紅木，因所需育苗時間較長，因此每人只能選擇其中1種共1株。另外，為響應環保，請民眾記得自備盛苗容器，以最簡單的行動一起愛護地球環境。

有關屏東林管處植樹月系列活動的時間、地點、贈苗種類、數量、贈苗方式等詳情，請參閱屏東林區管理處網站（https://pingtung.forest.gov.tw/）；全臺灣各地的贈苗訊息，請參閱林務局森活情報站（https://www.facebook.com/twforest/）。

3月最適合種樹，屏東林管處要送樹苗6050株。圖／屏東林管處提供
3月最適合種樹，屏東林管處要送樹苗6050株。圖／屏東林管處提供
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森林遊樂區墾丁六龜
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