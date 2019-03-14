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王金平20日金門成立後援會 王氏宗親會將動員力挺

2019-03-14 23:06聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

前立法院長王金平將於20日在金門成立「王金平金門後援會」，他今天專程派員到金門踏勘，並拜會王氏宗親會大老，據了解，王金平40多年前曾在金門大洋當兵，也曾多次跨海來金門祭祖，在金門有多位友人，與金門淵源深厚，這也是他選擇在金門成立首個離島後援會的原因。

王金平國會辦公室顧問、退役將軍陳泰一今天到金門探勘，在後援會發起人顧正德的陪同下，陸續前往金門縣議會、當日活動現場金城鎮公所與王氏宗祠、閩王祠等地踏勘；並拜訪縣議員王碧珍、王氏宗親會理事長王添泉、王添富、王水彰、王先正等大老；並與王氏宗親會幹部商議當日王金平參與祭祖的相關行程。

王添泉說，難得有姓王的政治人物出來參選總統，他們一定會力挺到底；據了解，金門王氏宗親會原本安排在3月18日祭祖，也特別配合王金平的時間，將祭祖典禮延到3月30日舉行。

陳泰一表示，「王金平金門後援會」目前已經如火如荼的籌備中，預計當天的大會將有600多人參與，也將邀請金門縣長楊鎮浯、議長洪允典出席；目前後援會的總幹事確定將由金門縣議員王秀玉出任，至於主委則將延請金門政界大老出任。

陳泰一也說，王金平相當重視金門，先前前議長王再生與現任議長洪允典與多位議員拜會他時，曾提出包括：政府適度減少金門與大陸福建地區貨運品項之管制、開放「小三通」船舶營運申請，並率先調降「我方」客輪票價，讓票價日趨合理化，杜絕市場壟斷因素，妨礙地區觀光產業蓬勃發展。政府儘速推動在金門設立「離島自由經濟貿易示範區」、「建請政府重視金門醫療」等5項訴求，王金平也相當認同，將會全數納入他的「政見白皮書」。

金門縣議員王碧珍展示會旗，她說，這是以王金平的名字來做發想。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員王碧珍展示會旗，她說，這是以王金平的名字來做發想。記者蔡家蓁／攝影
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前立法院長王金平將於3月20日在金門成立後援會，今天派國會辦公室顧問、退役將軍陳...
前立法院長王金平將於3月20日在金門成立後援會，今天派國會辦公室顧問、退役將軍陳泰一到金門探勘，並與王氏宗親會研商當日的祭祖活動。圖／讀者提供
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前立法院長王金平今天派國會辦公室顧問陳泰一（左四）到金門探勘，並與王氏宗親會幹部...
前立法院長王金平今天派國會辦公室顧問陳泰一（左四）到金門探勘，並與王氏宗親會幹部會晤。記者蔡家蓁／攝影
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