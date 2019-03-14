議員隨同韓國瑜訪陸只告知藍 高市議會民進黨團抗議

2019-03-14 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會昨（13日）抽籤決定10位議員將和高雄市長韓國瑜出訪港、澳、深圳和廈門，報名登記的21位議員全是國民黨籍議員。市議會民進黨團今天發表聲明向議會抗議，因為民進黨團完全沒有接到報名通知。市議會公關室代主任黃逸民坦承是公關室考慮不周延，只通知國民黨籍、親民黨籍議員。

民進黨團總召韓賜村今天表示，韓國瑜要出訪中國大陸，有10位議員可同行，昨天抽籤出可同行的10位議員，但接到民進黨議員反映，並未收到韓國瑜出訪的相關資訊，直到報名抽籤程序完成後，才獲知有此事，經詢問後更得知時代力量、無黨籍議員也未獲通知，完全忽視議會非國民黨籍議員權益。國民黨前立委張顯耀還在政論節目上說民進黨議員也排隊想去，根本不是事實。

民進黨議員康裕成表示，是韓市府給張顯耀錯誤的訊息？還是張顯耀說謊？議會同仁都是依指示辦理，是否韓市府指明只通知國民黨議員？

民進黨團強調，無論民進黨議員是否有參與意願，市政府與議會理應將資訊公開給所有議員，由議員自行決定是否報名參加抽籤，如此隱瞞資訊，不尊重議員的處理態度，令人不禁質疑難道兩岸交流又要走回國民黨買辦的老路，連兩岸交流抽籤都要黑箱。

黃逸民說，因可同行的議員名額有限，作業時間也緊迫，所以他和公關室同仁討論之後逕行決定只通知國民黨籍議員和親民黨籍議員吳益政，沒有通知民進黨、時代力量和無黨籍議員，以前類似情況是都通知所有的議員，這次是公關室考慮不周延，如果議員要責怪，會承擔下來。