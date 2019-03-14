呼應韓國瑜愛情產業鏈 大同醫院幸福諮詢特診開跑
今天是白色情人節，不少男性帶著心愛的另一半浪漫過節，期望自己表現滿點。配合高雄市長韓國瑜推動「愛情產業鏈」醫療需求，高雄市立大同醫院泌尿、婦產、整形等4名女醫師2月起推出「幸福諮詢特診」，為男女性生活中的疑難雜症指點迷津。
該院泌尿科女醫師呂研嫚說，節日前泌尿科門診常有男性來門診諮詢用藥、勃起硬度、持久度及頻率等性功能問題，也有女性在意產後身型、私密處鬆弛，到整形外科及婦產科求診，因女醫師親切、溫柔特質，民眾較願敞開心房談性，該自費跨科特診能提供充分諮詢時間，為患者量身訂做適合治療。
呂研嫚表示，有40多歲男患者原本在床上力不從心，服用藥物覺得有改善，到門診諮詢後，決定做震波加強「小弟弟」血流循環，持久度明顯提升，另一半很滿意；也有50歲女性更年期後有陰道乾澀及漏尿困擾，做G緊雷射促進組織緊實後，陰道較緊實、漏尿改善，性生活也更加美滿。
呂研嫚說，一般門診40、50人，醫師忙看診，開藥時間有限，患者想問性功能問題羞於啟齒，短時間內也說不清楚困擾，幸福諮詢特診由專人預約，醫師陣容包括泌尿科李香瑩、呂研嫚，整形外科賴雅薇、婦產科彭美瑜，看診時間至少半小時，可充分了解患者問題及需求。
呂研嫚表示，她遇過一名21歲陽光型男持續3、4個月不舉，早晨起床會立正站好，自己打手槍也沒問題，一提槍上陣卻硬不起來，詳細問診後，才知交往2年的女友曾意外懷孕墮胎，他潛意識中擔心女友會再次「有了」，無法順利勃起，經心理治療後才逐漸恢復功能。
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