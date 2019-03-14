呼應韓國瑜愛情產業鏈 大同醫院幸福諮詢特診開跑

2019-03-14 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



今天是白色情人節，不少男性帶著心愛的另一半浪漫過節，期望自己表現滿點。配合高雄市長韓國瑜推動「愛情產業鏈」醫療需求，高雄市立大同醫院泌尿、婦產、整形等4名女醫師2月起推出「幸福諮詢特診」，為男女性生活中的疑難雜症指點迷津。

該院泌尿科女醫師呂研嫚說，節日前泌尿科門診常有男性來門診諮詢用藥、勃起硬度、持久度及頻率等性功能問題，也有女性在意產後身型、私密處鬆弛，到整形外科及婦產科求診，因女醫師親切、溫柔特質，民眾較願敞開心房談性，該自費跨科特診能提供充分諮詢時間，為患者量身訂做適合治療。

呂研嫚表示，有40多歲男患者原本在床上力不從心，服用藥物覺得有改善，到門診諮詢後，決定做震波加強「小弟弟」血流循環，持久度明顯提升，另一半很滿意；也有50歲女性更年期後有陰道乾澀及漏尿困擾，做G緊雷射促進組織緊實後，陰道較緊實、漏尿改善，性生活也更加美滿。

呂研嫚說，一般門診40、50人，醫師忙看診，開藥時間有限，患者想問性功能問題羞於啟齒，短時間內也說不清楚困擾，幸福諮詢特診由專人預約，醫師陣容包括泌尿科李香瑩、呂研嫚，整形外科賴雅薇、婦產科彭美瑜，看診時間至少半小時，可充分了解患者問題及需求。