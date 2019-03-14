水利署督促南水局加強河川砂石疏濬

2019-03-14 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



水利署長賴建信今南下視察高屏溪疏濬進度，為增加南部地區砂石供應，南水局積極辦理高屏溪攔河堰蓄水範圍疏濬作業，今年1月1日至3月13日止，已疏濬67萬立方公尺（90.45萬噸），相較過去5年同期的平均量35.3萬立方公尺（47.66萬噸），進度已超前。若天候狀況允許，將以疏濬無上限原則，持續辦理疏濬作業。

為穩定高雄地區用水，歷年來南水局皆在高屏溪攔河堰蓄水範圍定期進行河道疏濬，今年高屏溪攔河堰疏濬目標量上看200萬立方公尺，為達目標，去年11月即已展開整備作業。高屏堰左岸疏濬工程於今年1月9日開放廠商進場提料，另高屏堰右岸疏濬工程於今年2月1日起開始出料，加速提升砂石供給量。

水利署指出，砂石及預拌混凝土市場價格上揚因素眾多，南水局及七河局已加強疏濬，目前供給已大於需求，足以滿足砂石供料。經比較南水局過去5年平均砂石標售價格為每噸91.4元，今年為每噸77.9元，售價並未明顯上升，顯見加強疏濬的成果已達一定成效。