漁民生計 澎湖要求放寬作業限制

2019-03-14 19:54 中央社 澎湖縣14日電



澎湖外垵拖網漁民今天與澎湖縣長賴峰偉座談會中，同聲要求放寬經濟海域與漁船作業限制，否則要求縣府啟動離島自治條例，澎湖自主管理，以維護漁民生計。

澎湖縣長賴峰偉今天率副縣長許智富等局處主管視察西嶼地方建設，這是繼七美和白沙之後的第3站地方建設巡察，鄉長許月里向縣府提出包括西台古堡古砲修繕、老人餐食、大型垃圾機具、漁具倉庫與地方基建等建議，允諾全力協助解決。

縣長賴峰偉在與地方座談時，與會鄉長許月里跟近百位漁代表，多次陳情要求放寬經濟海域，50噸級的漁船可進入設限海域作業，要求放寬為距岸限制至6浬，並允許作業期間每年的8月至隔年2月與放寬網目10公分以上。

賴峰偉認為，漁業法規不能一體適用，應「因地制宜」，他希望透過資料彙整統計結果與漁民建議意見，作為向中央爭取修法放寬的依據，並依漁民表達的意見及需求，設置本縣自治條例。

縣府農漁局長陳晶卉表示，漁業署制定的12浬為經濟海域，其中50噸以下漁船可在3至12浬內作業，50噸以上可超過12浬海域作業，但漁船稍一不慎越界都會被罰，目前農漁局委託水試所進行拖網漁業魚類群聚分析調查，研究結果與漁民建議將一併送中央，作為爭取放寬的參考。