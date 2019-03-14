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屏檢首拍販毒漁船及扣押物 1船69萬拍出

2019-03-14 19:52中央社 屏東縣14日電

屏東地檢署去年查獲從海上走私市價達新台幣60億元的海洛因磚，包括2艘運毒的漁船與船上扣押物今天拍賣，1艘漁船底價新台幣20萬元，以69萬元拍出，另1漁船流標。

屏東地檢署今天的拍賣會與法務部行政執行署屏東分署聯合舉行，由於沒收新制上路後，日後許多的拍賣都可囑託行政執行署執行，因此，台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長楊治宇及法務部行政執行署長林慶宗都特別到場視察。

楊治宇致詞強調，屏檢在偵查期間拍賣去年11月查扣最大宗岸際載運毒品的漁船，就是要藉此宣誓全力貫徹「行政院新世代反毒策略」及展現執法機關查緝毒品決心。林慶宗則說，這次拍賣雖然是2個機關各自賣自已的查扣物，但透過聯合拍賣，為未來的屏東地檢囑託屏東分署合作關係打下良好基礎。

屏檢去年11月查獲1240塊、重470公斤、市價近60億元的海洛因磚，逮捕10名嫌犯，2艘被做為運毒工具漁船，檢方今天在車城鄉海口港海口安檢所前侯船室展場進行拍賣會，這是屏檢首度拍賣因案查扣的漁船。

拍賣物中還包括漁船扣押的手機、傳真機、計算機等22項物品。

下午的拍賣擠進70多位民眾搶標，受矚目的漁船拍賣，20萬元起標的明智2號（CTR-PT4258）漁筏（民國104年建造），最後以69萬成交，比坊間價格便宜很多。

另一艘總噸位10.85噸、長12.8公尺的慶昌滿號漁船（CT2-6217），因沒有漁業證照，及有250多萬元的動產擔保債權，雖然拍賣底價只有5萬元，但仍然流標，屏檢表示，將先保管漁船，再看看是否再拍賣。

引爆搶標的還有iphone X（256G）、三星手機GALAXY NOTE 5（32G）、GALAXY NOTE II（16G），3支手機拍賣底價一共為7300元，最後以3萬元得標，在場一起搶標的民眾都說，沒想到搶到這麼高價。

今天的拍賣會屏東地檢署賣出73萬5300元，屏東分署變賣不用喊價競標的26件園藝盆栽等賣出6萬5150元，幾乎全賣光，2個單位總計賣得80萬450元。

拍賣會毒品行政院
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