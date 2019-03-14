台灣燈會果然超強！「海與光」在日勇奪最佳東亞影像獎

2019-03-14 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府邀請網紅黃小玫為台灣燈會及屏東觀光製作的「海與光（我們屏東見吧！）」音樂影片，今天在日本勇奪第一屆日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎，無法到場的屏東縣長潘孟安立即在臉書上分享「這不僅是屏東的榮耀、更是台灣的榮耀」。

潘孟安表示，屏東是台灣的旅遊勝地，縣政府近年透過拍攝觀光影片，向外界介紹屏東，這也是繼2016縣府「把心留在屏東」獲得葡萄牙國際旅遊影展國際競賽特別獎後，再次獲得國際影展肯定，「我屏東我驕傲」！

日本國際觀光影像節是於3月13日、14日在大阪工業大學梅田校區舉辦，此次吸引克羅埃西亞、厄瓜多、斯洛維尼亞、印度、葡萄牙、南非、挪威、希臘、法國、巴基斯坦、菲律賓、祕魯、萬那杜、西班牙、澳門等76國家報名。

其中在「最佳東亞影像獎」選出12支影片入圍，屏東縣就佔了兩支，分別是「海與光（我們屏東見吧！）」及「驚艷屏東」，結果由「海與光（我們屏東見吧！）」脫穎而出，勇奪最佳東亞影像獎。頒獎典禮上並特別播放「海與光」及黃小玫參觀燈會的影片，給予最高禮遇。