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台灣燈會果然超強！「海與光」在日勇奪最佳東亞影像獎

2019-03-14 18:41聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣政府邀請網紅黃小玫為台灣燈會及屏東觀光製作的「海與光（我們屏東見吧！）」音樂影片，今天在日本勇奪第一屆日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎，無法到場的屏東縣長潘孟安立即在臉書上分享「這不僅是屏東的榮耀、更是台灣的榮耀」。

潘孟安表示，屏東是台灣的旅遊勝地，縣政府近年透過拍攝觀光影片，向外界介紹屏東，這也是繼2016縣府「把心留在屏東」獲得葡萄牙國際旅遊影展國際競賽特別獎後，再次獲得國際影展肯定，「我屏東我驕傲」！

日本國際觀光影像節是於3月13日、14日在大阪工業大學梅田校區舉辦，此次吸引克羅埃西亞、厄瓜多、斯洛維尼亞、印度、葡萄牙、南非、挪威、希臘、法國、巴基斯坦、菲律賓、祕魯、萬那杜、西班牙、澳門等76國家報名。

其中在「最佳東亞影像獎」選出12支影片入圍，屏東縣就佔了兩支，分別是「海與光（我們屏東見吧！）」及「驚艷屏東」，結果由「海與光（我們屏東見吧！）」脫穎而出，勇奪最佳東亞影像獎。頒獎典禮上並特別播放「海與光」及黃小玫參觀燈會的影片，給予最高禮遇。

屏東縣政府由傳播暨國際事務處長黃建嘉代表領獎，他指出，屏東縣政府去年12月發表黃小玫創作的「海與光（我們去屏東吧！）」音樂影片，大受歡迎，目前youtube點閱率已破40萬次，此次報名日本國際觀光影像節亦在評審間獲得極高的評價，甚至評審委員還變成了黃小玫的粉絲，在看完影片後，也想要造訪屏東，成功傳遞屏東之美。

為台灣燈會及屏東觀光製作的「海與光（我們屏東見吧！）」音樂影片，今天在日本勇奪第...
為台灣燈會及屏東觀光製作的「海與光（我們屏東見吧！）」音樂影片，今天在日本勇奪第一屆日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎，屏東縣政府由傳播處長黃建嘉（左）代表領獎。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府邀請網紅黃小玫為台灣燈會及屏東觀光製作的「海與光（我們屏東見吧！）」音...
屏東縣政府邀請網紅黃小玫為台灣燈會及屏東觀光製作的「海與光（我們屏東見吧！）」音樂影片，果然揚威國際。圖／截自「海與光」影片
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屏東縣政府台灣燈會潘孟安
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