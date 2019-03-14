親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

魔鬼阿諾不來了！高市府證實不會到高雄

秦漢與林青霞：時代苦難下的滾滾紅塵

立委選戰 屏東綠營「沖咖啡」戰「蜂蜜檸檬水」

2019-03-14 18:14聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

下屆立委選舉愈來愈熱鬧，屏東第一選區除了民進黨籍的蘇震清、鍾佳濱黨內競爭激烈外，目前還有無黨籍的蔣月惠、內埔工業區主任徐慶煌最近也在各地掛出看板，打出「賺大錢、過好日」以爭取國民黨內提名，有意角逐者已摩拳擦掌，藍綠都在看，到底誰能出線。

受席次減少及選區調整影響，屏東縣下屆立委選舉提前嗅到選味，民進黨屏東縣黨部依據中黨部公布的選舉期程規劃，昨天宣布下屆立委民進黨內提名預計在3月21日公告，民意調查時間預計在4月22日至5月17日間舉行。

目前同屬第一選區的現任立委鍾佳濱與蘇震清，兩人從一路從地方較勁到中央，日前先是為了屏東交通同一天同時質詢行政院長蘇貞昌，接著兩人又打「飲料戰」，鍾佳濱以「沖咖啡」打開知名度，昨天蘇震清也派出青年軍在大街小巷推出免費的蜂蜜檸檬水，讓選民受寵若驚：「這場選舉有咖啡、還有檸檬水，果然很有看頭」。

除了綠營強強滾，已宣布參選下屆立委的無黨籍蔣月惠，近來也動作頻頻，她老神在在地說目前國、民兩黨由誰出線角逐還不確定，「只有我最確定」。

至於國民黨方面，今年受韓流影響，黨內士氣比往年旺盛，內埔工業區主任徐慶煌最近掛出「賺大錢、過好日」的看板，宣布投入第一選區立委國民黨黨內初選，接下來藍營之中還會有誰宣布出馬角逐，格外引人注目，支持者就說「至少不會再等嘸人了」。

另外第二選區也相當熱鬧，民進黨方面目前有現任立委莊瑞雄、前任立委鄭朝明有意角逐，國民黨方面國民黨前縣黨部書記長林育先、屏東縣議員周典論的女兒周佳琪先後宣布投入初選，兩黨的選情是愈來愈熱鬧了。

立委蘇震清今派出青年軍在街頭免費奉上「蜂蜜檸檬水」，一來爭取曝光度，二來協助產業...
立委蘇震清今派出青年軍在街頭免費奉上「蜂蜜檸檬水」，一來爭取曝光度，二來協助產業。圖／蘇震清服務處提供
分享
立委鍾佳濱四處送咖啡包，以「沖咖啡」打開知名度。圖／鍾佳濱服務處提供
立委鍾佳濱四處送咖啡包，以「沖咖啡」打開知名度。圖／鍾佳濱服務處提供
分享
內埔工業區主任徐慶煌打出「賺大錢、過好日」爭取國民黨內提名。圖／徐慶煌服務處提供
內埔工業區主任徐慶煌打出「賺大錢、過好日」爭取國民黨內提名。圖／徐慶煌服務處提供
分享
無黨籍縣議員蔣月惠看兩黨初選競爭激烈，她說「只有我最確定」。圖／本報資料照
無黨籍縣議員蔣月惠看兩黨初選競爭激烈，她說「只有我最確定」。圖／本報資料照
分享

國民黨民進黨
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

科普影片《資訊超級英雄》影展綻光芒 啟發青少年

2019-03-14 18:12

高雄需要錢 韓國瑜：市民跟我拍照要喊「高雄發大財」

2019-03-14 17:45

屏東吹變裝風！吃韓食穿韓服 網美拍不停

2019-03-14 15:21

公園蓋活動中心 網紅議員蔣月惠再度率眾抗議

2019-03-14 15:09

香港文化教父推高雄觀光：文化是光！觀光亦是觀文化

2019-03-14 14:53

不用到山區部落 小米披薩屏東吃得到

2019-03-14 14:35

買農藥像逛超市 全台首座「綠色農業資材中心」啟用

2019-03-14 14:02

學生因遺傳性罕病失明 各界慨捐300萬送愛到旗津

2019-03-14 12:07

愛家科技男轉開晨間廚房 做到跨國拓點

2019-03-13 23:48

高美館將創自有品牌高美書屋 啟動高美之友會員制

2019-03-13 23:33

高美館、東京森美術館攜手推出《太陽雨》 早鳥票開賣

2019-03-13 19:37

讓墾丁與高物價脫勾 5星飯店開牛肉麵店

2019-03-13 16:21

高市都市計畫 產業發展用地將納編科學園區

2019-03-13 16:10

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

邁向新型態美術館樣貌 高美館成立自有品牌啟動會員制

2019-03-13 19:01

他種出手掌大的巴掌蓮霧 市場零售單粒就要200元

2019-03-13 18:45
看更多

熱門文章

只有宜蘭人才懂 這家超市CP值完封全聯、頂好

2019-03-14 09:43

心疼！高嘉瑜撞得鼻青唇腫 竟怪玻璃擦得太乾淨

2019-03-13 18:51

他種出手掌大的巴掌蓮霧 市場零售單粒就要200元

2019-03-13 18:45

搶在政府春遊補助前 台東5特色飯店住一天送一天

2019-03-14 11:13

重現百年香路！台南下營茅港媽徒步到大天后宮參謁

2019-03-14 12:24

淡北道路「重考一次」！環評委員 4月底前補件再審

2019-03-13 19:41

你有多強！月領2萬3到10萬 嘉義馬稠後徵才

2019-03-14 11:05

嘉義版曼哈頓懸日 市民瘋追日可惜雲層稍厚

2019-03-13 18:36

淡江大橋主橋段動工！ 2024年完工可省25分鐘車程

2019-03-14 11:19

好美的門票！ 阿里山森林遊樂區花季限定紀念票券

2019-03-14 09:23

民眾瘋懸日建議封街 嘉義市府：仍待評估

2019-03-14 14:23

柯文哲到處砍錢 汪志冰：龍山文創B2年燒3千萬、來客個位數

2019-03-14 15:13

麻豆文旦滯銷倒果園？ 黃偉哲：別移花接木傷害農民

2019-03-14 14:38

高美館、東京森美術館攜手推出《太陽雨》 早鳥票開賣

2019-03-13 19:37

宜蘭原救國團大樓整修命名龍鄉樓 紀念西鄉菊次郎

2019-03-13 18:59

淡江大橋主體工程終於開工 小英與侯友宜一起動土

2019-03-14 12:44

「太岳之胤」古蹟公告被撤銷 文史團體質疑違法

2019-03-13 21:15

影╱北市仁愛敦化圓環一年223事故 警公布行車記錄撞車畫面

2019-03-13 21:02

台南市議會也能賞花燈 七彩時光隧道好吸睛

2019-03-14 10:46

逢甲商圈消費力下滑 去年重演「金融海嘯」

2019-03-13 23:44

新北環狀線二階、萬大線二期 2年內動工

2019-03-13 23:54

豐原天空很熱鬧黑鷹直升機群飛 歐巴桑也停車拍照

2019-03-14 10:18

貨出去、錢進來！中市辦首屆購物節 滿500可抽千萬豪宅

2019-03-14 15:24

麻豆柚農出面訴苦 批謝龍介外行打亂文旦行情

2019-03-14 17:14

南市府稱去年文旦棄置為品質不佳 柚農駁：賣價低虧本

2019-03-14 16:17

新北無人巴士明年營運 北市：目前無時程表

2019-03-13 23:21

3年前他80歲生日種苗木 現在變小樹林了

2019-03-14 12:04

雲林台灣好行 雙路線新增6大景點

2019-03-14 10:17

老眷村「文創巢」、繽紛貨櫃藝文巿集 文青秘境在這

2019-03-13 23:44

台南都會區北外環道路工程經費 閣揆蘇貞昌允諾協助

2019-03-13 18:48

台南北外環道路百億工程經費 蘇揆允協助

2019-03-14 00:07

北市3處公宅租金漲 漲幅最高24%

2019-03-14 00:33

花蓮返鄉專車放寬在地工作者購票 遭批看得到吃不到

2019-03-14 11:33

百年恆春古城 研擬「飄浮城牆」串連

2019-03-13 23:50

高美燈塔其實有2座 一座在高美濕地一座在派出所

2019-03-14 10:22

中央、地方「對談」台中捷運延伸案 砲火四射

2019-03-14 17:17

公園蓋活動中心 網紅議員蔣月惠再度率眾抗議

2019-03-14 15:09

高雄需要錢 韓國瑜：市民跟我拍照要喊「高雄發大財」

2019-03-14 17:45

淡江大橋動工侯友宜盼再相會 蔡英文：一定會見面合作

2019-03-14 12:37

雲林縣府結合悠遊卡功能 擬推行動縣民卡

2019-03-14 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top