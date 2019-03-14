立委選戰 屏東綠營「沖咖啡」戰「蜂蜜檸檬水」

2019-03-14 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



下屆立委選舉愈來愈熱鬧，屏東第一選區除了民進黨籍的蘇震清、鍾佳濱黨內競爭激烈外，目前還有無黨籍的蔣月惠、內埔工業區主任徐慶煌最近也在各地掛出看板，打出「賺大錢、過好日」以爭取國民黨內提名，有意角逐者已摩拳擦掌，藍綠都在看，到底誰能出線。

受席次減少及選區調整影響，屏東縣下屆立委選舉提前嗅到選味，民進黨屏東縣黨部依據中黨部公布的選舉期程規劃，昨天宣布下屆立委民進黨內提名預計在3月21日公告，民意調查時間預計在4月22日至5月17日間舉行。

目前同屬第一選區的現任立委鍾佳濱與蘇震清，兩人從一路從地方較勁到中央，日前先是為了屏東交通同一天同時質詢行政院長蘇貞昌，接著兩人又打「飲料戰」，鍾佳濱以「沖咖啡」打開知名度，昨天蘇震清也派出青年軍在大街小巷推出免費的蜂蜜檸檬水，讓選民受寵若驚：「這場選舉有咖啡、還有檸檬水，果然很有看頭」。

除了綠營強強滾，已宣布參選下屆立委的無黨籍蔣月惠，近來也動作頻頻，她老神在在地說目前國、民兩黨由誰出線角逐還不確定，「只有我最確定」。

至於國民黨方面，今年受韓流影響，黨內士氣比往年旺盛，內埔工業區主任徐慶煌最近掛出「賺大錢、過好日」的看板，宣布投入第一選區立委國民黨黨內初選，接下來藍營之中還會有誰宣布出馬角逐，格外引人注目，支持者就說「至少不會再等嘸人了」。