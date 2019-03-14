小腦萎縮症林子期第4度環島 傳達愛與關懷

2019-03-14 18:24 中央社 嘉義市14日電



罹患罕見疾病「小腦萎縮症」的34歲青年林子期，自5日起進行第4度環島當「生前告別式」，今天到嘉義市再耕園庇護工場，與身心障礙者一起做手工餅乾，傳達愛與關懷。

再耕園園長李銘浚表示，出身屏東縣新園鄉的林子期，3歲就失去雙親，由祖父母扶養長大，卻在27歲時診斷出罹患罕見疾病「小腦萎縮症」，他曾3度環島、出書，本月5日再度從屏東家鄉出發，展開41天的環島之旅。

林子期出發前曾說，這是他人生中的第4次環島，也可能是「最後一次」，因為他體力已漸漸不行，因此以「生前告別式」為主題，除了與過去結識的友人告別、感恩外，也為弱勢者打氣，傳達愛與關懷。

林子期今天到嘉義市再耕園庇護工場，與弱勢者分享他的生命歷程，並與庇護工場學員一起做手工餅乾，鼓勵學員們永不放棄，堅持創造生命的價值。

他說，自己的人生非常坎坷，一度尋短，被鄰居發現而獲救，感受到仍有很多人關心他，因此開始正面思考，勇敢面對困境，希望學員們積極把握當下，認真生活。

林子期表示，雖然他的語言、行動變慢，甚至視力開始變模糊，但他希望能帶來愛與關懷。自己是影星劉德華的粉絲，因此以劉德華的歌曲「笨小孩」作為這次環島的臉書粉絲頁名稱。

他說，等到環島結束後，考慮寄信給劉德華，希望能與偶像見面，一起合唱「笨小孩」。