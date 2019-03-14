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科普影片《資訊超級英雄》影展綻光芒 啟發青少年

2019-03-14 18:12聯合報 記者徐如宜╱即時報導

資訊科技無所不在，中山大學資工系教授黃英哲與大川大立數位影音公司導演譚家麟合作，拍攝製作科普影片《資訊超級英雄IT Superhero》，以兩年時間完成三集各48分鐘的影片，榮獲多項影展獎項，今天在中山大學附中舉行試片會。黃英哲希望藉由此影片，啟發青少年及社會對於資訊科技的興趣，了解資訊科技無所不在，進而有動機打好數理基礎及培養創新的態度。

這部科普影片《資訊超級英雄》，已榮獲2019美國尊爵影展Accolade Global Film Competition的紀錄片、教育、科學、原創歌曲、攝像、劇本六項大獎，以及2019加拿大班芙獎Impact DOCS Awards紀錄片獎，並報名角逐2019電視金鐘獎及其他國際獎項。

《資訊超級英雄》是一部以資訊科技的三大趨勢「感測、智慧運輸、人工智慧及大數據」，來介紹資訊科技的知識與應用的科普影片。影片內容融入高雄在地特色，取材多來自台灣本地的學術界、工業界、社會事件、國內的傑出科技成就，包括福衛五號衛星、電子鼻、自駕車等。還有青少年如何在科技學習的過程，成為資訊超級英雄，用創意的連結呈現有溫度的科學影片，拉近社會大眾與台灣產業及學術界的距離，也藉此機會讓台灣發光。

第一集「智慧感測」介紹如何將感測原理運用在預防氣爆、地震等，讓觀眾體會資訊科學不是距離遙遠的冷硬知識，而是幫助我們守護土地與家人的英雄。第二集「智慧運輸」介紹自動駕駛所需整合的高科技有哪些？可以在生活中解決那些問題？第三集「資訊超級英雄在國境之南-東沙」完整的涵蓋感測、自動駕駛、大數據、人工智慧等議題，藉著述說東沙島上的人們如何運用這些科技保衛生態環境、國土以及未來。

黃英哲表示，資訊科技無所不在，像是人工智慧、物聯網，應用在防災、保衛國土、提升生活品質等，範圍廣泛，這些熱門科技已成為時下最夯的議題。年輕人想要切入這些產業的機會在哪裡呢？在這看似高深莫測的技術背後，運用哪些基礎的科學原理呢？看了影片就可以有一些概念。

中山大學資工系教授黃英哲表示，希望藉科普影片啟發青少年及社會對於資訊科技的興趣，...
中山大學資工系教授黃英哲表示，希望藉科普影片啟發青少年及社會對於資訊科技的興趣，打好數理基礎及培養創新的態度。記者徐如宜／攝影
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科普影片《資訊超級英雄IT Superhero》，在中山大學附中舉行試片會。記者...
科普影片《資訊超級英雄IT Superhero》，在中山大學附中舉行試片會。記者徐如宜／攝影
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科普影片《資訊超級英雄IT Superhero》，在中山大學附中舉行試片會。記者...
科普影片《資訊超級英雄IT Superhero》，在中山大學附中舉行試片會。記者徐如宜／攝影
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中山大學資工系教授黃英哲表示，希望藉科普影片啟發青少年及社會對於資訊科技的興趣，...
中山大學資工系教授黃英哲表示，希望藉科普影片啟發青少年及社會對於資訊科技的興趣，打好數理基礎及培養創新的態度。記者徐如宜／攝影
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科普影片《資訊超級英雄IT Superhero》，在中山大學附中舉行試片會。記者...
科普影片《資訊超級英雄IT Superhero》，在中山大學附中舉行試片會。記者徐如宜／攝影
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中山大學紀錄片
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