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香港文化教父推高雄觀光：文化是光！觀光亦是觀文化

2019-03-14 14:53聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄三月觀光大使「香港文化教父」榮念曾(左)、觀光局長潘恒旭(右一)與高美館長李...
高雄三月觀光大使「香港文化教父」榮念曾(左)、觀光局長潘恒旭(右一)與高美館長李玉玲(中)，在高美館進行「城市x文化x觀光・香港vs高雄」對談。記者徐如宜／攝影
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高雄三月觀光大使「香港文化教父」榮念曾、觀光局長潘恒旭與高美館長李玉玲，今天在高美館進行「城市x文化x觀光・香港vs.高雄」對談。榮表示，文化是光，觀光就是觀文化，香港與高雄雖同為海港城市，但各有特質，高雄沒有必要抄別人的，資源要用在刀口上。

榮念曾長期關注策動城市文化交流，高雄市府期待藉這位重量級的文化教父，能與高雄文化指標地激盪出創意火花，未來高雄能和香港、新加坡、馬來西亞等亞太地區，創造藝文共榮。榮念曾認為，高雄做為一個海港城市，有許多的可能性，他在衛武營國家藝術文化中心參訪了戲劇院、歌劇院和音樂廳，接著到駁二體驗了VR劇院，同時也與駁二駐村的藝術家們進行對話。

榮念曾讚賞高雄有國際級的硬體規格，文化設施是項「容器」，承載者各式創意。他並建議高雄以「城市」為主體，主動向外推展，活絡藝文環境。今日來訪高美館也看到許多學生、親子家庭來看展覽，深感藝術文化對於教育的重要。

「文化是光，觀光亦是『觀文化』。」榮念曾表示，藝術並非高高在上，而是跟大眾共好的存在。香港人口800萬，一年遊客有7000萬人次，但也招致在地港人的反彈，與地方建立關係互動，才是真正的文化旅遊。他認為高雄如張白紙，潛力無窮，可以走出自己的路，沒必要抄別人的。

潘恒旭說，愈不同愈有吸引力！過去許多香港人來台灣，都喜歡去台北，來高雄的成長空間還很大。

李玉玲表示，美術館作為城市美好的存在是深刻且具意義的，因此今年高美館也將推動戶外景觀及展場空間的改造計劃，並將成立美術館自有品牌「高美書屋」，以複合藝術空間的方式，不只規劃創意選物、還將引進輕食咖啡廳及餐廳，讓大眾到訪美術館時，除了欣賞展覽，也能輕鬆的與友人一同喝午茶、購物，創造高美館的一日藝術生活圈。

「香港文化教父」榮念曾(右)與高美館長李玉玲，討論高美館展域。記者徐如宜／攝影
「香港文化教父」榮念曾(右)與高美館長李玉玲，討論高美館展域。記者徐如宜／攝影
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高雄三月觀光大使「香港文化教父」榮念曾(右二)、觀光局長潘恒旭(右一)與高美館長...
高雄三月觀光大使「香港文化教父」榮念曾(右二)、觀光局長潘恒旭(右一)與高美館長李玉玲(左二)，在高美館進行「城市x文化x觀光・香港vs高雄」對談。記者徐如宜／攝影
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