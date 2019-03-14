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買農藥像逛超市 全台首座「綠色農業資材中心」啟用

2019-03-14 14:02聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

植物醫生高佩琳（中）進駐植物診所，提供農民專業諮詢。記者徐白櫻／攝影
植物醫生高佩琳（中）進駐植物診所，提供農民專業諮詢。記者徐白櫻／攝影
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為推動美濃平原友善耕作，高市美濃區農會首創「綠色農業資材中心」，猶如大型超市的資材中心今天上午開幕營業，店面明亮又寬敞，提供有機肥料、生物防治藥劑，更附設植物診所，內有專業植物醫生進駐服務，全力推動地方農民朝有機或友善轉型的耕作方向。

全台各地農會都有附設資材中心，俗稱「肥料間」。美濃農會爭取經費設立「綠色農業資材中心」，提供有機質肥料、微生物製劑、植物性及礦物性油類製劑、誘引劑等友善資材，另設農委會補助專櫃，農民可直接用優惠價格購買補助藥品，空間廣達216坪，販售商品與眾不同。

今天上午11點，「綠色農業資材中心」舉辦揭牌啟用儀式，不僅高雄市友好農會幹部到場觀禮，甚至有新竹、苗栗的農會總幹事南下觀摩，由林務局、農糧署、農試所與農業改良場等單位人員歡喜揭牌。

美濃農會總幹事鍾清輝說，美濃平原良田廣達4千公頃，過去種植菸葉與養豬，近年轉作白玉蘿蔔、橙蜜香番茄與紅豆等作物，童年時期，田裡處處可挖蚯蚓垂釣青蛙，更能撿拾蝸牛賺外快，曾幾何時這些童趣因時代改變而消失，希望藉由農藥減量來守護大自然環境，以「一分地減一瓶藥」當目標。

除販售農藥藥劑與各類資材外，植物醫生高佩琳進駐美濃農會3年，過去辦公室附設在推廣部。農會指出，新成立的綠色資材中心規劃植物診所專屬空間，農民購賣資材或藥品時也可以有專業人士可諮詢與討論。

「綠色農業資材中心」空間猶如大超市，占地216坪。記者徐白櫻／攝影
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瓜果蠅誘蚊盒須搭配藥劑使用。記者徐白櫻／攝影
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農具專區也銷售各種作物的用具，圖為香蕉刀。記者徐白櫻／攝影
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農委會補助的有機及友善環境補助專區。記者徐白櫻／攝影
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