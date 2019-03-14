縫合美術館和內惟地區 高市青海陸橋今通車

2019-03-14 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄鐵路地下化後，有約10座陸橋或地下道等立體設施將拆除，其中青海陸橋今天率先拆除完工通車，市長韓國瑜上午出席通車剪綵儀式。高市工務局表示，接下來還有自立、青年、大順、自強等陸橋也將於3月底拆除通車。

青海陸橋今拆除完工通車，成為高市鐵路地下化後，首座拆除並通車的立體設施。施工單位加快速度完工，上月拆主體橋，原預計16日通車，提前於今天通車。

韓國瑜說，陸橋拆除後，路變得非常寬敞，未來幾個月，路旁綠化等工程也都會弄好，環境變得優雅，整個青海路兩邊變得非常寬敞、路面也鋪得很漂亮，相信附近居民一定很滿意。

工務局表示，長期橫隔高雄市區，嚴重影響鐵道兩側發展的縱貫線鐵道，歷經12年施工已正式轉為下地營運，跨越鐵道、連接內惟及美術館地區的青海陸橋功成身退，目前已完成第一階段15公尺寬平面道路並貫通原有鐵道範圍。

新工處表示，青海陸橋通車後，接續將再辦理道路排水設施的更新及馬卡道路至美術南二路間兩側人行道拓寬工程，並種植雙排行道樹，營造綠蔭道路意象，揮別以往橋下陰暗空間，給人煥然一新的景觀，也提升當地居住品質。