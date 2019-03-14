親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

學生因遺傳性罕病失明 各界慨捐300萬送愛到旗津

2019-03-14 12:07聯合報 記者徐如宜╱即時報導

旗津國中校長張振義(左一)與安得烈慈善協會執行長羅紹和(左二)，幫助學生廖紘緯(...
旗津國中校長張振義(左一)與安得烈慈善協會執行長羅紹和(左二)，幫助學生廖紘緯(右二)與母親，希望讓孩子重見光明。圖／旗津國中提供
分享

高雄市旗津國中學生廖紘緯因為罕見疾病「雷伯氏遺傳性視神經萎縮症」，導致視力急速退化，經媒體們報導後，各界善心人士捐款湧入募款專戶，經過一個半月募集，第一年所需300萬元醫療用藥費用終於達標，助他進行眼睛治療。

廖紘緯因罹患雷伯氏遺傳性視神經萎縮症，去年視力從正常降至0.01，幾乎全盲，龐大的醫療費用造成家庭經濟很大壓力。他並未自暴自棄，挑戰自己最喜愛的游泳，在高雄市身心障礙運動會拿到6面金牌。

紘緯勇敢面對病況認真努力學習，積極向上的精神感動許多人，旗津國中在開學典禮時也舉辦豬撲滿的募款活動，為他加油打氣，希望能積極治療，大家相約「一起看旗津海水藍」。但由於金額龐大，雖然高雄在地企業家捐助90萬元、家長會、當地宮廟與各地善心人士捐助共約30萬元，仍離達成300萬元的目標有一段距離。

旗津國中校長張振義說，前國防部發言人羅紹和將軍退役後擔任安得烈慈善協會執行長，在各地奔走救助需要幫助的人，他2月中旬南下與紘緯及廖媽媽對談，陪著紘緯就醫了解病情。3月初羅執行長向企業家朋友及協會募得180萬元，龐大的醫療費用300萬元終於募款成功，目前正等候衛福部藥物核准許可，就可以讓紘緯開始用藥治療了。

紘緯媽媽說，原本300萬元如此龐大的數目，當時連想都不敢想，如今有機會能服藥治療，真的很感謝旗津國中師長同學與各界善心人士的慷慨解囊，尤其是羅紹和將軍的大力幫忙。

張振義表示，幫助學生是學校應該做的事，每個學生都應有學習與成長的機會，也感謝高雄市教育局長吳榕峯等長官的關心與協助，和所有善心善行的朋友一起成就美事。

羅紹和表示，2月中旬第一次探望紘緯時，可以感受孩子的無助與重見光明的強烈期盼，回台北後一直掛念此事，心裡一直想著這麼善良、優秀的孩子，人生才正要開始，卻因一場罕見疾病而陷入黑暗困境，多麼令人難過與遺憾，因此決定要盡力幫助這個孩子。

安得烈慈善協會執行長羅紹和(左)鼓勵因罕病失明的學生廖紘緯(右)，勇敢度過人生難...
安得烈慈善協會執行長羅紹和(左)鼓勵因罕病失明的學生廖紘緯(右)，勇敢度過人生難關。圖／旗津國中提供
分享

♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

愛家科技男轉開晨間廚房 做到跨國拓點

2019-03-13 23:48

高美館將創自有品牌高美書屋 啟動高美之友會員制

2019-03-13 23:33

高美館、東京森美術館攜手推出《太陽雨》 早鳥票開賣

2019-03-13 19:37

讓墾丁與高物價脫勾 5星飯店開牛肉麵店

2019-03-13 16:21

高市都市計畫 產業發展用地將納編科學園區

2019-03-13 16:10

拿春遊補助來去高雄玩！鹽埕古早味小吃五選

2019-03-13 10:59

炎熱的屏東恆春半島 也種出媲美苗栗大湖草莓

2019-03-13 09:01

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

邁向新型態美術館樣貌 高美館成立自有品牌啟動會員制

2019-03-13 19:01

他種出手掌大的巴掌蓮霧 市場零售單粒就要200元

2019-03-13 18:45
看更多

熱門文章

心疼！高嘉瑜撞得鼻青唇腫 竟怪玻璃擦得太乾淨

2019-03-13 18:51

只有宜蘭人才懂 這家超市CP值完封全聯、頂好

2019-03-14 09:43

讓墾丁與高物價脫勾 5星飯店開牛肉麵店

2019-03-13 16:21

他種出手掌大的巴掌蓮霧 市場零售單粒就要200元

2019-03-13 18:45

桃園最年輕局長 跆拳道國手莊佳佳今宣誓就職體育局長

2019-03-13 16:56

淡北道路「重考一次」！環評委員 4月底前補件再審

2019-03-13 19:41

新開發馬稠後產業園區 明天聯合徵才月薪27到55Ｋ

2019-03-13 15:48

嘉義版曼哈頓懸日 市民瘋追日可惜雲層稍厚

2019-03-13 18:36

反對農舍臨路臨側 壯圍鄉長：別用惡法霸凌農民

2019-03-13 16:11

爭議20年！淡北道路環評攻防 侯友宜首度現身背書

2019-03-13 16:45

好消息！清明節返鄉專車擴大資格 在花蓮工作也可搭

2019-03-13 16:00

賣肥料卻勸農民少施肥，這家雲林小店想什麼？

2019-03-13 14:49

台南人不知湯德章是誰 民間團體堅持設紀念館

2019-03-13 17:03

你有多強！月領2萬3到10萬 嘉義馬稠後徵才

2019-03-14 11:05

淡北道路環評攻防開始！環團抗議：懸崖勒馬

2019-03-13 14:03

曾奪設計界奧斯卡獎 他創立全國首座自行車彩繪工坊

2019-03-13 12:49

台南後壁荒廢三合院 將蛻變青年共居實驗場

2019-03-13 12:27

高美館、東京森美術館攜手推出《太陽雨》 早鳥票開賣

2019-03-13 19:37

越籍台灣媳婦病後重生 發願行善助上萬弱勢

2019-03-13 17:43

宜蘭原救國團大樓整修命名龍鄉樓 紀念西鄉菊次郎

2019-03-13 18:59

「太岳之胤」古蹟公告被撤銷 文史團體質疑違法

2019-03-13 21:15

淡江大橋主橋段動工！ 2024年完工可省25分鐘車程

2019-03-14 11:19

搶在政府春遊補助前 台東5特色飯店住一天送一天

2019-03-14 11:13

影╱北市仁愛敦化圓環一年223事故 警公布行車記錄撞車畫面

2019-03-13 21:02

新北擬開放紅線夜間停車 新莊4月首波實施2.4公里

2019-03-13 17:31

好美的門票！ 阿里山森林遊樂區花季限定紀念票券

2019-03-14 09:23

高市毒防局長楊華中 運發局長程紹同

2019-03-13 17:50

選舉違規舉發最多 王麗萍質疑李進勇不適任中選會主委

2019-03-13 17:06

新北無人巴士明年營運 北市：目前無時程表

2019-03-13 23:21

逢甲商圈消費力下滑 去年重演「金融海嘯」

2019-03-13 23:44

影／死亡海豚出現花蓮 今年第一起

2019-03-13 14:35

烏來峽谷馬拉松變體訓項目 新北：歡迎來路跑

2019-03-13 17:37

台南都會區北外環道路工程經費 閣揆蘇貞昌允諾協助

2019-03-13 18:48

吃到哪、禿到哪 動物園蘭嶼豬寶寶破壞力十足

2019-03-13 13:48

豐原天空很熱鬧黑鷹直升機群飛 歐巴桑也停車拍照

2019-03-14 10:18

新北環狀線二階、萬大線二期 2年內動工

2019-03-13 23:54

台南北外環道路百億工程經費 蘇揆允協助

2019-03-14 00:07

北市3處公宅租金漲 漲幅最高24%

2019-03-14 00:33

高市都市計畫 產業發展用地將納編科學園區

2019-03-13 16:10

花東縱谷公路更安全 台9線萬里溪橋將改建

2019-03-13 12:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top