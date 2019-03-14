學生因遺傳性罕病失明 各界慨捐300萬送愛到旗津

2019-03-14 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



旗津國中校長張振義(左一)與安得烈慈善協會執行長羅紹和(左二)，幫助學生廖紘緯(右二)與母親，希望讓孩子重見光明。圖／旗津國中提供 分享 facebook

高雄市旗津國中學生廖紘緯因為罕見疾病「雷伯氏遺傳性視神經萎縮症」，導致視力急速退化，經媒體們報導後，各界善心人士捐款湧入募款專戶，經過一個半月募集，第一年所需300萬元醫療用藥費用終於達標，助他進行眼睛治療。

廖紘緯因罹患雷伯氏遺傳性視神經萎縮症，去年視力從正常降至0.01，幾乎全盲，龐大的醫療費用造成家庭經濟很大壓力。他並未自暴自棄，挑戰自己最喜愛的游泳，在高雄市身心障礙運動會拿到6面金牌。

紘緯勇敢面對病況認真努力學習，積極向上的精神感動許多人，旗津國中在開學典禮時也舉辦豬撲滿的募款活動，為他加油打氣，希望能積極治療，大家相約「一起看旗津海水藍」。但由於金額龐大，雖然高雄在地企業家捐助90萬元、家長會、當地宮廟與各地善心人士捐助共約30萬元，仍離達成300萬元的目標有一段距離。

旗津國中校長張振義說，前國防部發言人羅紹和將軍退役後擔任安得烈慈善協會執行長，在各地奔走救助需要幫助的人，他2月中旬南下與紘緯及廖媽媽對談，陪著紘緯就醫了解病情。3月初羅執行長向企業家朋友及協會募得180萬元，龐大的醫療費用300萬元終於募款成功，目前正等候衛福部藥物核准許可，就可以讓紘緯開始用藥治療了。

紘緯媽媽說，原本300萬元如此龐大的數目，當時連想都不敢想，如今有機會能服藥治療，真的很感謝旗津國中師長同學與各界善心人士的慷慨解囊，尤其是羅紹和將軍的大力幫忙。

張振義表示，幫助學生是學校應該做的事，每個學生都應有學習與成長的機會，也感謝高雄市教育局長吳榕峯等長官的關心與協助，和所有善心善行的朋友一起成就美事。