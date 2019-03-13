拒毒癮 高市輔導更生人就業找到重生之路

2019-03-13 21:14 中央社 高雄13日電



年少時「阿凱」因家計因素在朋友的誘惑下施用毒品，後來以販毒為業養家換來10年的牢獄；幡然悔悟過去誤入歧途，出獄後他接受輔導，如今已穩定就業6個月。

類似阿凱這樣因為違反毒品防制條例反覆入監的藥癮人數居高不下，即使更生人有心遠離毒害，卻面臨無法穩定就業的壓力再染毒癮者，大有人在。

高市府去年起辦理「施用毒品者就業輔導服務計畫」，勞工局訓練就業中心特定對象服務組就業服務員陳巧芳今天指出，半年來成功輔導就業人數109人次，其中「阿凱」是穩定就業最久，達6個月的個案，他的努力讓訓練就業中心的人很欣慰，持續關注並鼓勵有心遠離毒害的更生人朝正向的路發展。

原來，阿凱的父母離異，導致他的成長過程艱辛，年少時因一時好奇，朋友誘惑而施用毒品，甚至為了家計以販毒為業，最後換來10年的牢獄，不僅婚姻不順遂，還親子疏離。

出獄後，阿凱悔悟年少的懵懂無知，即使想重建親子關係、歸返社會，但因藥癮更生人的身分，求職路上屢屢碰壁，所幸訓練就業服務員的輔導陪伴，阿凱順利重返職場在工地做起勞務粗工，負責社區公園改建工程。

烈豔下，阿凱汗水淋漓，扛著六角磚一個個鋪平步道，專注踏實的工作，陳巧芳說，阿凱的表現徹底改變雇主對藥癮更生人的印象，願意給予更多更生藥癮者就業機會，並提供住處，讓有心工作苦無住所的更生人有安身之地。

勞工局訓練就業中心於107年委託財團法人高雄市毒品防制事務基金會，辦理「施用毒品者就業輔導服務計畫」，協助藥癮更生人順利重返職場。

截至108年2月共服務328人次，經輔導成功就業人數109人次。訓就中心指出，輔導的個案中有藥癮及販毒受刑人，有人合併刑期逾10年者，不過訓就中心鼓勵藥癮更生人只要有心拒毒，勇於挑戰自我重返社群，可洽詢藥癮戒癮者免費就業服務諮詢專線0800-585-533。