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高美館、東京森美術館攜手推出《太陽雨》 早鳥票開賣

2019-03-13 19:37聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市立美術館與東京森美術館聯手，推出東南亞當代藝術盛會─《太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術》特展，由繪畫、攝影、影像以及裝置作品等多樣的創作形式，探索東南亞自1980年代以來的發展及轉變，高美館將帶入「大南方藝術史觀」，讓觀眾透過藝術作品，思考台灣作為南向的樞紐、與東南亞各國文化的異同。特展5月4日至9月1日於高美館展出，票價200元，3月15日開賣早鳥票限時優惠100元。

高美館與英國泰德美術館去年合作《裸：泰德美術館典藏大展》，受到台灣藝術圈極高評價，並獲選《藝術家》雜誌所舉辦『2018十大公辦好展覽』第4名之殊榮。今年5月高美館又將推出另一力作《太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術》，此展為東南亞國家協會（ASEAN）成立50周年時，日本國立新美術館與森美術館所策辦的特別企劃展，經過3年的深度踏查研究與籌備，結合森美術館及福岡美術館的東南亞藝術館藏，並於新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、越南等東協十國中，精選最具代表性的當代藝術家及其作品。

高美館長李玉玲表示，《太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術》2017年於東京展出後，被日本媒體評選2017亞洲十大最佳展覽第一名，期間吸引超過35萬人次觀展。這次在高美館的展出更是台灣首次大規模地以當代藝術的表現形式，呈現東南亞多元文化樣貌的特展，在展覽中也將帶入高美館的「大南方藝術史觀」概念，試圖塑造更寬廣的辯證空間。

《太陽雨》票價200元，3月15日至31日早鳥100元優惠票限時販售中；預售150元單人票將於4月1日起至5月3日發售，民眾可於統一超商ibon或博客來售票網購票。特展訊息可見高美館網站www.kmfa.gov.tw。

新加坡行為藝術家李文的作品「Strange Fruit」系列攝影及裝置作品。圖／...
新加坡行為藝術家李文的作品「Strange Fruit」系列攝影及裝置作品。圖／高美館提供
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藝術家Felix Bacolor的作品「Srormy Weather」聲音裝置，...
藝術家Felix Bacolor的作品「Srormy Weather」聲音裝置，由上千片風鈴組成。圖／高美館提供
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《太陽雨》特展在東京森美術館展出一景。圖／高美館提供
《太陽雨》特展在東京森美術館展出一景。圖／高美館提供
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東南亞美術館藝術家
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