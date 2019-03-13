邁向新型態美術館樣貌 高美館成立自有品牌啟動會員制

2019-03-13 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立美術館積極發展新型態美術館樣貌，館長李玉玲今天宣布，除了開館24年展間改革重塑計畫外，將成立美術館的自有品牌「高美書屋」，並啟動「高美之友」會員制，希望讓美術館成為城市中美好的存在。

李玉玲表示，當代美術館提供來訪群眾不同於日常生活的獨特體驗，在美術館園區周邊公共交通動線重新規劃的機會下，期望引進增強公共服務的多元文化創意空間，同時透過綠色景觀的營造，縫合舊內惟埤社區周邊地景，打造出融合藝術與生態的環境。

受到合作夥伴泰德美術館的啟發，高美館宣布將成立美術館的自有品牌「高美書屋」，完全由高美館營運，預計5月4日就會與大家見面。李玉玲說，高美書屋將融合創意選物店、咖啡廳及餐廳，發展更多元的複合式藝術場域，營造高美館的一日藝術生活圈。

高美館4月啟動「高美之友」會員制，美藝會員卡年費800元，美藝會員卡學生特惠方案年費480元。可享年度特展除外的免費入館，可與友分享4張高美館門票、2張年度特展招待票、2張語音導覽招待券、2張高美講堂招待券，加上館內消費95折起。暢藝會員卡年費2000元，可享年度特展除外的免費入館，可與友分享10張高美館門票、5張年度特展招待票、5張語音導覽招待券、10張高美講堂招待券，加上館內消費9折起。